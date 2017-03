Đâm vợ bằng 2 nhát dao để giải quyết xích mích

Nghi phạm tên Hoàng Công Hải (27 tuổi, trú tại Tổ 3 KV5, phường An Hòa, TP Huế).



Thông tin ban đầu, khoảng 20h30’ ngày 29/5, Hải đi tới số nhà 18/95 Đào Duy Từ (phường Phú Hòa, TP Huế) để tìm vợ là Văn Thị Bảo Ng. Được biết, trước đó giữa hai vợ chồng Hải và chị Ng xảy ra mâu thuẫn nên chị Ng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Khi tới đây, Hải không thấy chị Ng nên ở lại chơi với bố vợ, một lúc sau Hải ra ngoài chờ.



Khoảng 23 giờ tối cùng ngày, chị Ng về đến nhà thì gặp Hải. Khi hai người đang… nói chuyện với nhau thì bất ngờ Hải rút dao có sẵn trong người hung hãn đâm chị Ng 2 nhát. Hậu quả chị Ng bị thương nặng phải vào viện cấp cứu bệnh viện TW Huế, với tỉ lệ thương tích 18%. Ngay khi vụ án xảy ra, Công an TP Huế tập trung lực lượng điều tra, bắt giữ nghi phạm Hoàng Công Hải.



Nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi ra tay hiểm ác, dã tâm với chính người vợ của mình. Hải là đối tượng đã có 2 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và hành vi chống người thi hành công vụ.



Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.





Theo Đại Dương (DT)