Đâm vợ tại bệnh viện

Bà Dung vẫn còn bàng hoàng sau khi bị người chồng cũ đâm tại nơi làm việc

Chiều 6-1, tại phòng trực Khoa nhiễm của bệnh viện, bà Dung bức xúc cho biết: Vào khoảng 11 giờ 15 ngày 5-1, trong lúc làm việc tại lầu 2 Khoa nhiễm thì Nguyễn Quý Tuấn đến và chửi thô tục, mạt sát bà trước mặt mọi người và dọa “sẽ giết chết mày bằng mọi cách và sau đó tao sẽ tự sát”.

Đến 20 giờ 10 cùng ngày, Tuấn lại tiếp tục đến và yêu cầu bà ra ngoài nói chuyện. Bất ngờ Tuấn rút dao ra đâm liên tục vào người bà. Nghe tiếng động, thực tập sinh y khoa liền chạy vào, tước đoạt dao và báo cho bảo vệ bệnh viện đến áp tải gã về công an. Hậu quả, bà Dung bị đâm nhiều nhát ở cổ tay, vùng bụng...

Vết thương ở vùng bụng do Tuấn đâm

Máu chảy ướt cả đồ đồng phục của bà Dung

Bà Dung cho biết sống với nhau đã có 2 con nhưng do không chịu nổi người chồng vũ phu, hay say xỉn nên tháng 9-2011 bà đã ly hôn với Tuấn. Từ đó đến nay Tuấn thường kiếm cớ hành hung và dọa sẽ giết bà.



Hiện Công an thị trấn Chợ Lầu cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an huyện Bắc Bình giải quyết. Tuấn được công an thị trấn Chợ Lầu cho về nhà, chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để xử lí.

Theo Hoàng Thái (NLĐO)