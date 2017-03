Đâm xe liên hoàn, 1 người chết 7 người bị thương

Theo lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa), vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 25-10 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trà Sơn, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết xe tải 77C-096.32 do tài xế Bùi Đức Hiệp (25 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển, chạy từ bắc vào nam. Khi đến đoạn đường trên đã đâm vào hông trái xe khách giường nằm biển số 78B-000.99 do tài xế Lê Văn Hùng (39 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển đang từ quốc lộ 27B rẽ ra quốc lộ 1.

Lúc này, xe tải biển số 77C-050.17 do tài xế Nguyễn Văn Khiêm (55 tuổi, ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, cũng chạy từ phía bắc vào, do xử lý không kịp đã tông vào đuôi xe tải 77C-096.32.

Vụ tai nạn làm tài xế Hiệp bị mắc kẹt trong ca bin, sau hai tiếng rưỡi đồng hồ mới đưa ra được nhưng đã tử vong. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm bảy hành khách trên xe khách giường nằm bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng là chị Trần Thị Mỹ Anh (30 tuổi) và chị Lương Thanh Tuyền (24 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa).

Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa khu vực Cam Ranh. Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường cho thấy cả ba xe bị hư hỏng nặng, trong đó đầu xe tải 77C-096.32 bị vỡ nát, biến dạng. Theo một số nhân chứng, khi xảy ra tai nạn, khu vực trên đang có mưa lớn.



Đầu xe tải bị vỡ nát, biến dạng. Ảnh: CTV



Hông xe khách giường nằm cũng bị hư hỏng. Ảnh: CTV