Đâm xe máy liên hoàn làm 2 công nhân chết thảm

Theo nhiều nhân chứng kể lại, thời điểm đó xe máy của anh Đậu Đình Lợi (sinh năm 1980, ngụ xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở theo một người đang trên đường đi làm về thì tông vào xe máy đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi trên hai xe máy bị văng ra giữa đường.



Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi hướng từ thị xã Thuận An lên Thành phố Hồ Chí Minh cán ngang người các nạn nhân. Hậu quả, anh Lợi chết tại chỗ, 2 người còn lại cũng bị xe tải cán, đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì có nạn nhân thứ hai cũng đã tử vong trên đường vào bệnh viện.



Vụ tai nạn xảy ra đúng vào lúc công nhân tan ca, đường đông xe container khiến cho đoạn đường vòng xoay An Phú tắc nghẽn nhiều giờ liền, hàng nghìn người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem, tắc nghẽn giao thông càng thêm trầm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng, trình trạng kẹt xe mới được giải tỏa .



Anh Đậu Đình Lợi làm công nhân tại Công ty gỗ được một tháng, chưa kịp lĩnh lương thì xảy ra tai nạn thương tâm. Anh Lợi thường làm ban ngày và lúc xảy ra tai nạn anh đang trên đường về khu trọ.



Chị Hòa (vợ anh Lợi) cũng có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết. Nhiều người đã dựng ngay hộp quyên góp từ thiện hỗ trợ các nạn nhân.



Gia cảnh của anh Lợi và chị Hòa cực kỳ khó khăn. Cả hai phải gửi 3 đứa con nhỏ (trong đó một cháu nhỏ bị dị tật) ở quê cho gia đình anh em trông giữ để vào Bình Dương làm công nhân. Cuộc sống với đồng lương công nhân ít ỏi, nhưng cách đây một tuần, chị Hòa cũng không may vừa bị tai nạn trong lúc làm việc phải đi mổ não, vết thương vẫn chưa lành.





Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN)