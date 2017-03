Dẫn 2 “cave” về nhà trêu vợ, rồi chém bố vợ

Chiều 27/6, Công an TP.Pleiku, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cố ý gây thương tích khiến 1 người đàn ông bị thương nặng.

Thông tin ban đầu được xác định, ngày 23/6, sau khi lời qua tiếng lại với vợ, Nguyễn Xuân Hường (36 tuổi, quê Bình Định, tạm trú phường Yên Thế, TP.Pleiku) đã lao vào đánh vợ tên là M. (36 tuổi, cũng trú phường Yên Thế).

Sự việc được Công an phường sở tại can thiệp, tổ chức hòa giải nhưng không được chị M. chấp nhận. Do đó, công an yêu cầu cả 2 suy nghĩ lại, không hòa hợp thì thứ 2 tuần tới ra UBND phường Yên Thế giải quyết.

Ông Sơn đang nằm điều trị tại bệnh viện

Đến đêm 26/6, sau khi nhậu nhẹt say sưa, Hường dắt theo 2 gái mại dâm về nhà riêng giễu cợt, thách thức vợ. Chị M. bực tức có lời qua tiếng lại thì bị Hường dọa đánh, chị M. liền gọi điện cho cha ruột là ông Nguyễn Kim Sơn (57 tuổi, trú phường Yên Thế) đến can thiệp.

Khi thấy bố vợ vừa xuất hiện, Hường liền xách rựa ra hăm dọa. Trong lúc 2 người lời qua tiếng lại, ông con rể đã xách rựa chém một nhát vào đầu ông Sơn. Gây án xong, Hường vội bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi được chăm sóc tích cực, ông Hường đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện ông đã nói và ăn uống được.

Được biết, Hường vốn có vợ, đã có hai tiền sự tại quê nhà Bình Định, lên Gia Lai lập nghiệp. Cách đây 4 năm, Hường gặp chị M. vốn là phụ nữ góa bụa với 2 đứa con nhỏ (chồng chị M. chết vì tai nạn giao thông đã lâu). Sau một thời gian đi lại, hai người đã sống chung với nhau và có với nhau một con chung 3 tuổi.

Người nhà chị M. cho biết, Hường vốn là một người đàn ông siêng ăn nhác làm nhưng lại mê nhậu nhẹt. Mỗi khi nhậu say, Hường thường về nhà đánh vợ.

Hiện công an TP. Pleiku đang tầm nã hung thủ quy án.

Theo Thiên Thư (Dân trí)