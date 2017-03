Dân An Giang phải đăng ký xe tại Đồng Tháp

Thế nhưng tỉnh An Giang chưa cho đăng ký, đăng kiểm loại xe này mà buộc chờ hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Bí quá, nhiều người dân An Giang phải chạy sang tỉnh Đồng Tháp xa hàng trăm km để làm giấy tờ xe. Anh Chau Mon (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) cho biết anh mua xe lôi Trung Quốc giá 43 triệu đồng. Anh và nhiều người trong xã phải đem xe từ Tri Tôn sang TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đăng ký, đăng kiểm, tốn thêm chi phí hơn hai triệu đồng mỗi xe. Mặc dù An Giang không cho đăng ký, đăng kiểm nhưng CSGT tỉnh này không thể phạt khi xe lưu hành trên địa bàn An Giang vì xe có đủ giấy tờ hợp lệ của Đồng Tháp cấp.