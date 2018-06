Đạn cắm xuống đường trước khi trúng người coi đua xe ở Gò Vấp

Ngày 5-6, liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị trúng đạn tử vong khi đi xem đua xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM), một lãnh đạo quận 12 cho biết mình đã nắm được sự việc.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo người này, viên đạn trước khi bay trúng đầu nam thanh niên đã dội xuống đường.

“Trước đó, quận có phương án giải tỏa đua xe. Khi nhiều nam thanh niên chặn Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vườn Lài và đường vào tu viện Khánh An (địa bàn phường An Phú Đông, quận 12) thì lực lượng được tổ chức xử lý theo phương án từ trước. Trong đó trách nhiệm của Công an phường An Phú Đông là giải tỏa đua xe còn cảnh sát 113 phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu vây bắt” – người này nói.

"Lúc giải tán đua xe thì xảy ra việc trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng công an phường An Phú Đông ngồi sau xe của một công an khác và nổ súng chỉ thiên. "Sau khi bắn 2 phát thì súng bị kẹt. Khi lên đạn thì súng bị cướp cò, đạn cắm xuống đường rồi bật ngược lên trúng đầu nạn nhân”, người này cho hay.



Kết quả pháp y ban đầu cũng thể hiện điều này khi “viên đạn bị móp tức có va chạm với một vật rất cứng và có dấu nhựa đường. Riêng nam thanh niên không đội nón bảo hiểm. Nếu viên đạn bắn thẳng với cự ly gần như vậy thì sẽ gây tác động lớn hơn rất nhiều”, vị này thông tin.

Theo người nhà, thi thể của Kiệt đã được đưa về quê nhà ở Quãng Nam để lo hậu sự. Người này cho biết vào ngày 4-6, Công an quận 12 cũng đã đến tận quê nhà của Kiệt để thăm hỏi động viên gia đình.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 3-6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp) điều khiển xe máy biển số 59V-822... chở một người bạn tên Nam chạy trên quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

Cùng lúc đó, một đoàn đi "bão" cũng chạy song song cùng hướng ở làn ô tô. Khi đến trước số nhà 1197/3d quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì bất ngờ phía sau đoàn đi “bão” có hai thanh niên điều khiển xe Exciter vượt lên nổ súng vào đoàn đi "bão". Phát đạn trúng vào đầu anh Kiệt.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào BV 175 cấp cứu nhưng không qua khỏi...