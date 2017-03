Dàn cảnh "bênh bạn" để cướp tài sản

Điều đáng nói, đối tượng thực hiện thủ đoạn rất tinh vi, mọi người đi đường nhầm tưởng sự việc bình thường, rồi "ngỡ ngàng" khi nạn nhân kêu cứu.

Thế và Trọng tại cơ quan Công an.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tiến hành điều tra, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Thế (tức Thế "điên") và Lê Văn Trọng về hành vi cướp tài sản và đang tiếp tục truy bắt các đồng bọn của chúng còn đang lẩn trốn.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 30/9, xảy ra một vụ va quệt xe giữa một nhóm thanh niên với một người đi đường tại ấp 3, xã An Phú, huyện Thuận An. Sau đó, nạn nhân đến Công an huyện Thuận An trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, các trinh sát hình sự nhanh chóng tỏa đi xung quanh hiện trường rà soát đối tượng nghi vấn.

Được người dân cung cấp những thông tin hết sức quan trọng, vào thời điểm xảy ra vụ án, tại hiện trường vụ cướp xuất hiện một người thanh niên tên Thế. Sau khi sự việc xảy ra, y rời khỏi địa phương. Đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản. Mặt khác, y cũng hay giao lưu với những phần tử bất hảo.

Các điều tra viên nhận định: Đối tượng có khả năng liên quan đến vụ án, lẩn trốn sau khi thực hiện tội phạm. Ngay sau đó, các biện pháp truy tìm Thế được tiến hành và đã bắt được y vào ngày 13/10. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội như trên. Tiếp đó, khoảng 20h ngày 14/10, anh Nguyễn Trung Đức cùng bạn là anh Võ Văn Quyền và anh Quân đang trò chuyện tại sân patin (khu dân cư ấp 3, xã An Phú, huyện Thuận An). Lúc này, một nhóm thanh niên hùng hổ dùng dao bấm tấn công ba anh với thủ đoạn "mày đánh bạn tao" rồi cướp đi một chiếc xe máy màu nâu, BKS 60S9 - 9149 và một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1616 rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, các trinh sát xác định được Trọng cùng đồng bọn thực hiện phi vụ cướp tài sản trên. Khi thực hiện xong, y cũng bỏ trốn khỏi địa phương. Tiến hành công tác truy tìm, các trinh sát đã bắt được Trọng, khi hắn đang đi lang thang trên đường. Tại cơ quan Công an, Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua vụ việc trên, Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thuận An, cho biết: "Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Trước đây, cũng có rất nhiều vụ cướp táo tợn với phương thức thủ đoạn như trên. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác với thủ đoạn này. Khi thấy có đối tượng biểu hiện nghi vấn, nạn nhân nên hô hoán kịp thời để mọi người xung quanh hỗ trợ cùng bắt giữ hung thủ. Ai gặp phải tình huống như trên nên trình báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng truy tìm đối tượng".





Theo Đức Mừng (CAND)