Dàn cảnh giả công an phá án, cướp xe SH của bạn

Ngày 19/6, Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Hoài Thương (21 tuổi), Nguyễn Minh Tú (50 tuổi) và Nguyễn Trọng Ánh (30 tuổi) đều ở Hải Phòng về hành vi cướp tài sản.

Sự việc xuất phát từ khi Phạm Hoài Thương thấy bạn mình là anh Đoàn Duy T đi chiếc xe SH và có nhiều tiền mặt. Nảy sinh ý đồ chiếm đoạt, Thương nghĩ ra một màn kịch trong đó Thương cũng đóng vai là người bị hại để che mắt bạn. Vốn là đối tượng ăn chơi lêu lổng, Thương bàn bạc với nhóm côn đồ gồm Nguyễn Minh Tú (50 tuổi) và Nguyễn Trọng Ánh (30 tuổi). Các đối tượng thống nhất khi Thương đưa được “con mồi” đến đểm giao hẹn, các đối tượng sẽ ra tay để Thương vô can. Sau khi đã thống nhất, tối 17/6, Thương giả vờ gọi điện thoại cho anh T nhờ chở đến một nhà trọ tại khu Kiều Sơn thuộc phường Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng. Khi đến nơi, đã thấy Tú và Anh có mặt. Thương vờ như không hề quen biết 2 đối tượng. Anh T và Thương vừa bước chân vào cửa phòng trọ lập tức bị Tú và Anh khống chế. Hai người lạ mặt xưng danh là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ. Anh T và Thương bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau hồi vòng vo, 2 cảnh sát “dỏm” ra giá mặc cả bắt Thương phải nộp 60 triệu, anh T phải nộp 30 triệu nếu muốn yên chuyện. Anh T trình bày không có đủ tiền mặt. 2 đối tượng đã “thanh lý” luôn chiếc xe SH , 2 ĐTDĐ và 5 triệu đồng trong ví T. Sau đó, nhóm cướp giả danh công an đi luôn. Sau ít phút định thần, anh T đến Công an quận Hải An trình báo. Đến trưa 18/6, các đối tượng Thương, Tú và bị Ánh đã bị lực lượng công an quận Hải An tóm gọn cùng tang vật vụ án. Theo Thế Cường (Dân trí)