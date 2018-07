Dàn cảnh trộm phải xe gắn có định vị

Ngày 25-7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bàn giao Nguyễn Tâm Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) cùng tang vật cho Công an quận 1 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối ngày 22-7, Hùng nam thanh niên tên Dũng (chưa xác định được lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả hai chạy lòng vòng khu vực quận 1 để tìm “con mồi.



Nam thanh niên đi trộm đúng chiếc xe có định vị và bị bắt. Ảnh HT.

Khi đến trước nhà số 17 – 19 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì phát hiện chiếc xe Exciter dựng bên đường có người trông coi.



Hùng liền lân la hỏi chuyển nhân viên giữ xe để đánh lạc hướng cho Dũng dùng đoản bẻ khóa trộm.

Khi cả hai vừa tẩu thoát, nhân viên giữ xe đã báo cho anh Quốc (27 tuổi, tên đã thay đổi). Nam thanh niên liền bật định vị và phát hiện phương tiện đang lưu thông về hướng quận Bình Thạnh nên lập tức cùng bạn đuổi theo.

Đến trước hẻm 234 Phan Văn Hân (phường 17, quận Bình Thạnh), hai người đã đuổi kịp và khống chế được Hùng cùng chiếc xe tang vật giao nộp cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận hành vi. Người này được xác định từng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em.