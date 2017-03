Dàn cảnh "xin thuốc" để cướp tài sản

Khác với chiêu dàn cảnh bằng thủ đoạn va quệt xe, đánh đối phương để trả thù giúp bạn… rồi khống chế "con mồi" chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân một cách dễ dàng, dàn cảnh "xin thuốc" được các đối tượng sử dụng trong các vụ cướp. Sau khi "con mồi" không đồng ý, cả bọn xông vào đánh đập cướp đi tài sản của nạn nhân.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết: Đã ra bản kết luận điều tra đối với vụ án cướp tài sản bằng thủ đoạn dàn cảnh "xin thuốc". Cơ quan này tiến hành đề nghị Viện KSND huyện Dĩ An truy tố đối với bị can Nguyễn Thành Nghĩa (22 tuổi, quê quán Châu Thành, Tây Ninh) cùng đồng bọn là Hà Văn Đại (16 tuổi, quê quán Nghệ An) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại khu đất trống (khu phố-KP Thống Nhất 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương).

Theo kết quả điều tra: Lúc 17h ngày 20/10, Đại đi bộ đến sân patin (KP Thống Nhất, thị trấn Dĩ An) trượt patin. Lúc này, y gặp hai đối tượng Nghĩa và Thông (không rõ danh tính) cũng đang chơi ở đó. Tại đây, Thông nảy sinh ý định cướp tài sản rồi rủ Nghĩa và Đại cùng đi "săn mồi" trong các khu đất trống thuộc huyện Dĩ An. Sau gợi ý của Thông, đang lúc túng quẫn thiếu tiền, Nghĩa và Đại đồng ý ngay. Sau đó, Đại chơi patin đến 19h30' cùng ngày. Khi ra về, Đại gặp Nghĩa trước cổng.

Khác với lần trước, Nghĩa đi cùng với một đối tượng khác tên Đông (không rõ danh tính) đang "tán gẫu" trước sân patin. Lúc này, một đối tượng khác tên Giàu (không rõ danh tính) đến rủ cả bọn đi "săn mồi" là các đôi tình nhân đang tâm sự trong các bãi đất trống khu vực thuộc huyện Dĩ An. Chúng phát hiện anh Bùi Minh Nhựt (20 tuổi, quê quán: huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và chị Khâu Thị Thương (20 tuổi, quê quán: huyện Đông Hải, Thanh Hóa) đang ngồi tâm sự.

Bằng thủ đoạn giả vờ xin thuốc, cả nhóm nhanh chóng bủa vây hai "con mồi", rồi dùng dao uy hiếp, khống chế các nạn nhân. Tiếp đó, chúng tiến hành lục soát cướp đi 2 ĐTDĐ và 1.780.000đ của các nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Nhựt liền truy hô cùng nhân dân đuổi theo các tên cướp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân bắt giữ được Đại. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội như trên. Qua công tác truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, ngày 31/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Nghĩa.

Qua vụ án trên, cho thấy: Đối tượng phạm tội sử dụng rất nhiều thủ đoạn dàn cảnh tinh vi để bắt ép, khống chế các nạn nhân rồi cướp đi tài sản. Để bảo vệ mình, các nạn nhân không nên đi vào các điểm vắng tâm sự, hay qua các khu đất trống vào khoảng thời gian sau 22h. Nếu gặp bọn cướp phải tìm cách hô hoán kịp thời để mọi người xung quanh cùng hỗ trợ bắt giữ đối tượng.





Theo M.Xuân (CAND)