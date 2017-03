Dân cạy vỏ xe khách cứu 7 người sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng 1-10, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Vào thời điểm nêu trên, xe khách mang BKS 37B-003.18 do tài xế Nguyễn Văn Mạnh (trú Nghệ An) điều khiển, chạy hướng huyện Quỳ Hợp-quốc lộ 1A, thắng gấp, đánh lái khiến đuôi xe lao vào đầu kéo container mang BKS 37C-108.73 của Công ty Trung Hải (Nghệ An), chạy chiều ngược lại.



Hiện trường vụ tai nạn, xe khách bị hư hỏng nặng.

Lúc này, xe đầu kéo đang chạy với tốc độ nhanh đã đẩy chiếc xe khách quay đầu ngược lại rồi lao vào cây cảnh trước cây xăng bên quốc lộ. Vụ tai nạn làm phần đuôi và phía bên phải xe khách hỏng nặng, người dân phải cạy vỏ xe, cạy cửa đưa 7 người bị thương đến BV Đa khoa Phủ Diễn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cấp cứu, trong đó có 3 người bị thương rất nặng.



Nhận được tin báo lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường, phần luồng giao thông và điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu mang xe khách đi để giải phóng khu vực, tránh ách tắc giao thông.