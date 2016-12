Dân chơi phê ma túy trong 2 quán bar Sài Gòn

Rạng sáng 23-12, gần 100 chiến sĩ cảnh sát hình sự, cơ động, quản lý hành chính… Công an quận 3, TP.HCM ập vào hai quán bar giữa trung tâm TP.HCM, tạm giữ hàng chục nam nữ có biểu hiện phê ma túy.

Gần 1 giờ sáng, các trinh sát đột kích quán bar Barocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thấy công an, hàng trăm dân chơi đang lắc lư trong tiếng nhạc lớn tìm cách trốn ra ngoài nhưng bị các trinh sát giữ lại.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một bịch “cỏ Mỹ”, thuốc lắc, rượu ngoại nghi nhập lậu. Công an mời hơn 30 người có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở làm việc.

Hơn một giờ sau, công an tiếp tục ập vào quán bar Canalis nằm trên đường Hai Bà Trưng cũng phát hiện gần 200 người đang nhảy nhót. Tại đây, công an thu một số bột trắng nghi ma túy được các dân chơi vứt xuống sàn. Công an đã mời 55 người nghi sử dụng ma túy và không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc.



Cảnh sát làm việc với các nam, nữ trong quán bar nghi phê ma túy. (Ảnh do công an cung cấp)

Công an đang lập hồ sơ, phân loại để xử lý những người nghi sử dụng ma túy trong hai quán bar trên. Ngoài ra, hai quán bar còn bị lập biên bản về các lỗi như hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ…

Động thái kiểm tra các quán bar, vũ trường của công an nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Trong đêm 22-12, cơ quan chức năng quận 5 ập vào tiệm game Kim Tiền Báu trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5), phát hiện hàng chục người đang chơi game. Kiểm tra nhanh 29 người, công an phát hiện có 12 người dương tính với ma túy (tám nam, bốn nữ).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tiệm game không xuất trình được các giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của ba máy bắn cá, bốn máy bắn bi và một máy bắn thú. Công an cũng lập biên bản hai xe máy không xuất trình được giấy tờ và tám nhân viên không có hợp đồng lao động… nên niêm phong các máy bắn cá, bàn giao hai xe máy và 12 người sử dụng ma túy cho công an phường xử lý.

Trước đó, tối 6-12, tại hai điểm kinh doanh trò chơi điện tử cũng trên đường Trần Hưng Đạo của Công ty TNHH Game Mỹ Nhân, công an phát hiện 18 người dương tính với các chất ma túy…