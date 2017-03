Dàn dựng vụ cướp 10.000 Euro để... lấy lòng người đẹp

Hồi 10h ngày 20/12, nghe tiếng hô hoán thất thanh của một phụ nữ: "Cướp, cướp…", đồng thời phát hiện một số người dân đang truy đuổi một thanh niên xách chiếc cặp khóa số chạy theo hướng từ dốc đường tàu phường Trại Chuối về ngã ba Thượng Lý, tổ công tác Công an phường lập tức phối hợp và bắt gọn đối tượng.



Người phụ nữ hô hoán và truy đuổi tên cướp là chị Mai Thị Thủy, 46 tuổi, nhân viên đại lý cho một công ty bảo hiểm, trú tại thôn Vụ Nông, xã Vụ Bản, huyện An Dương, Hải Phòng cũng có mặt trình báo: Buổi sáng cùng ngày, chị Thủy đã cùng anh Đàm Văn Đông, 47 tuổi, làm thợ nhôm kính, trú tại số 1 đường Trung Hành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đi chung xe máy đến Ngân hàng Viettinbank (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) nhận 10 nghìn Euro do người bạn tên là Hòa ở CHLB Đức gửi cho Thủy vay.



Tại trụ sở Công an, Thủy còn trình báo "tiền hậu bất nhất", đầu tiên khai là vợ của Đông, sau lại khai là người yêu rồi cuối cùng nhận là "bồ". Về số tiền bị cướp giật, cuối cùng Thủy cũng khai thật là được Đông vay của bạn ở nước ngoài để đầu tư cùng Thủy làm ăn.



Tuy nhiên, hơn 2 giờ sau khi vụ cướp giật xảy ra, Đàm Văn Đông - chủ sở hữu chiếc cặp đựng tiền chẳng những không đuổi theo đối tượng, mà cũng không hề bén mảng tới cơ quan Công an nhận lại tài sản.









Đàm Văn Đông, Trần Mai Nam và chiếc cặp khóa chứa 10.000 Euro.



Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh (CAND)



Trong khi đó, lực lượng Công an tới nhà tìm thì Đông đi vắng. Cơ quan điều tra quyết định lập biên bản, mở cặp để đấu tranh với đối tượng cướp giật, thì điều bất ngờ là chiếc cặp trống rỗng, chẳng có đồng Euro nào cả.Trong khi đó Trần Mai Nam vẫn ngoan cố quanh co. Còn cô "bồ" của Đàm Văn Đông chỉ nghi ngờ rằng chồng "hờ" của mình đã rút tiền cho vào người từ trước mà mình không biết. Mãi đầu giờ chiều cùng ngày, vợ của Đông tới Công an phường Trại Chuối trình lá thư của chồng. Nội dung thư nói rõ là Đông đã tự tạo ra tình huống cướp giật. Lúc này cả cô "đào" Mai Thị Thủy và "kép" Trần Mai Nam mới bàng hoàng trước sự thật dối trá của Đàm Văn Đông.Không lẩn tránh được trách nhiệm, hồi 18h cùng ngày, Đàm Văn Đông đã đến cơ quan Công an trình diện. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ sự thật màn kịch Đông công phu dàn dựng như sau: Tháng 9/2012, trong lần đi làm về trên QL5, Đông làm quen với chị Mai Thị Thủy và biết Thủy đã bỏ chồng đang ở độc thân. Từng là đàn ông có vợ con ngoài giá thú, Đông mon men đến "cặp bồ" để lợi dụng.Tình cờ một lần, biết Đông có người bạn ở nước ngoài thi thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại. Cần tiền trang trải nợ, Thủy đã đặt vấn đề với Đông vay bạn tiền đầu tư làm ăn. Chiều người đẹp, Đàm Văn Đông đã trao đổi với bạn và cũng đã có lần cho Thủy được trực tiếp giao tiếp với bạn của mình qua điện thoại để chứng minh độ tin cậy. Sốt ruột, Thủy luôn giục người tình sao mãi vẫn chưa vay được tiền làm ăn.Không muốn mất lòng "bồ", Đàm Văn Đông liền dựng lên kịch bản một vụ cướp giật để thể hiện tình cảm của mình. Trước khi xảy ra vụ cướp giật 1 ngày, y đã nói với cháu vợ là Trần Mai Nam: "Ngày mai, tao đi nhận 10 nghìn Euro ở ngân hàng, có "bồ" cùng đi. Mày chờ ở dốc đường tàu Trại Chuối, tao sẽ tạo sơ hở để mày cướp giật cặp đựng tiền. Xong việc tao sẽ cho tiền". Đang mắc khoản nợ hơn 40 triệu đồng, nghe vậy Nam như mở cờ trong bụng và nhận lời ngay.Để thực hiện cho tốt, Nam còn rủ thêm em trai là Trần Văn Tín, 23 tuổi, làm lái xe, nhưng không nói rõ nội dung cho Tín biết. Đúng như kịch bản của Đàm Văn Đông dựng sẵn, khi phát hiện thấy chú chở "bồ" đi trên đường, chiếc cặp khóa số để hớ hênh ở võng xe, tên này đã "diễn xuất" một cách nhanh gọn.Song, chị Thủy là người hoàn toàn tin sự việc nhận tiền là thật, nên "xót" của, nhảy xuống xe hô hoán và truy đuổi đối tượng quyết liệt, đến nỗi ngã xây xát hết cả người. Tuy nhiên, lớp kết của màn kịch không được theo ý đồ của kẻ dàn dựng. Trần Mai Nam đã bị bắt. Tại cơ quan Công an, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật như trên.Vụ việc mà Đàm Văn Đông và Trần Mai Nam tổ chức thực hiện trong khi các địa phương đang nóng lên về tình trạng cướp giật, đã càng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình TTATXH ở Hải Phòng.Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Đây còn là bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ mạo hiểm với những hành vi vụ lợi cá nhân