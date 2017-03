Dàn dựng vụ cướp xe máy để "qua mặt" vợ

Khoảng 19h ngày 5/12, Công an huyện An Dương nhận được tin báo, trên quốc lộ, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện An Dương xảy ra vụ cướp xe máy. Nạn nhân là anh Đào Xuân Tiến, 31 tuổi, trú tại thôn Miễu Sơn, xã Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình xác minh, các trinh sát nhận thấy lời khai của Tiến có những tình tiết mâu thuẫn với nhiều dấu hiệu khả nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bí mật sàng lọc thông tin, các điều tra viên nhận thấy đây là vụ báo án giả.

Sau hơn 2 giờ đấu tranh, đến 21h cùng ngày, trước những chứng cứ, tài liệu của cơ quan điều tra, Tiến đã thừa nhận mình chính là tác giả dựng lên kịch bản của vụ cướp trên.

Sáng 4/12, Tiến mượn vợ xe máy để đi xin việc làm. Sau khi tham gia vui chơi có thưởng bị thua nên Tiến đã phải bán xe máy cho các đối tượng tại hội chợ với giá 13.000.000 đồng. Không biết sẽ phải "giải trình" như thế nào với vợ, Tiến đã nghĩ ra "khổ nhục kế" dàn dựng một vụ cướp xe máy.





Theo Đăng Hùng (CAND)