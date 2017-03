Dân “hưởng ứng” bắt cướp

Thượng tá Nguyễn Văn Khôi , phó trưởng công an quận 6, cho biết Ban chỉ huy công an quận đã kiểm điểm, phê bình ông Nguyễn Văn Chẩu - trưởng công an phường 13, quận 6 vì không giải thích cụ thể lý do thả đối tượng bị dân nghi ngờ dàn cảnh đụng xe lấy tài sản. Từ đây tạo ra sự ngộ nhận bao che tội phạm. Công an quận đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Dũng. Đồng thời, xác định tính chất, mức độ việc chị S. bị anh em Dũng, Cường đánh để xử lý nghiêm theo pháp luật.