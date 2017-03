Đàn khỉ đuôi dài

Năm 2004, bà Ngô Kim Tuyến (TP.HCM) đến xã Đức Lập Thượng (huyện Đức Hòa, Long An) thành lập trại nuôi khỉ Long Khánh. Đầu năm 2005, bà Tuyến đi tìm mua khỉ đuôi dài về nuôi. Tháng 8-2005, đối tác của bà Tuyến là ông D., giám đốc một trại khỉ ở Bình Phước, đã tố cáo bà Tuyến giả mạo hồ sơ mua bán khỉ. Thế là tháng 11-2005, bà Tuyến bị Công an tỉnh Long An khởi tố về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Sai một ly, đi cả đàn khỉ

Gần hai tháng sau, đàn khỉ (đã sinh sôi được 286 con) trị giá bạc tỷ của bà Tuyến nhanh chóng được cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đem bán đấu giá cho chính ông D. với giá 149 triệu đồng.

Tháng 3-2006, sau khi có kết luận điều tra, vụ án được VKSND tỉnh Long An chuyển giao cho VKSND huyện Đức Hòa truy tố bà Tuyến. Tháng 8-2006, VKS huyện Đức Hòa đã có cáo trạng nhưng đến tháng 6-2007, VKS huyện lại miễn trách nhiệm hình sự cho bà Tuyến và ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Cùng lúc đó thì VKS huyện có công văn yêu cầu UBND tỉnh Long An xử phạt hành chính đối với bà Tuyến và xử lý khoản tiền 149 triệu đồng bán khỉ đang được gửi tại Kho bạc nhà nước.

Bà Tuyến khiếu nại, cho rằng đàn khỉ của mình đã bị Công an tỉnh Long An kê biên, bán đấu giá là sai quy định, gây thiệt hại đến quyền lợi của bà. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do VKS quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn xét xử. Như vậy thì việc cơ quan điều tra nóng vội bán đấu giá vật chứng khi vụ án đang tiếp diễn, chưa có kết luận điều tra là trái luật.

Tháng 9-2007, Thanh tra tỉnh Long An cũng có báo cáo với nhận định tương tự. Chưa kể là thủ tục bán đấu giá không được niêm yết công khai hay thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vì thời gian thông báo chỉ gói gọn trong vòng 24 giờ. Mặt khác, cơ quan điều tra đã bán đấu giá số khỉ bị tịch thu với giá khởi điểm rất thấp là 500.000 đồng/con, trong khi đó theo bà Tuyến, chỉ riêng tiền môi giới bà bỏ ra để mua mỗi con khỉ đã là 1,2 triệu đồng.

Khó khắc phục

Để khắc phục sai sót, cơ quan điều tra công an tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh hủy bỏ toàn bộ các quyết định và kết quả bán đấu giá, thu hồi số khỉ vật chứng để xử lý lại theo pháp luật. Tuy nhiên, kiến nghị này rất khó thực hiện vì đàn khỉ không biết sống chết ra sao sau hơn hai năm về tay chủ mới.

Liên quan đến đàn khỉ còn phát sinh rắc rối khác là tháng 1-2008, viện trưởng VKSND tỉnh Long An đã ký quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án của VKSND huyện Đức Hòa vì phần xử lý vật chứng của VKS huyện trái quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cụ thể như đã phân tích, trách nhiệm xử lý vật chứng khi vụ án đình chỉ ở giai đoạn truy tố thuộc về VKS huyện nhưng nơi này lại đi kiến nghị UBND tỉnh xử lý.

Vạch ra cái sai nhưng VKSND tỉnh Long An chỉ yêu cầu VKS huyện một cách chung chung là “ra quyết định xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật”. Đến nay, hơn bốn tháng trôi qua mà VKS huyện Đức Hòa vẫn đang phân vân, chưa có hướng xử lý tiếp. Truy tố lại bà Tuyến thì không ổn vì trước đó đã có căn cứ miễn tố cho bà. Còn xử phạt hành chính thì đã hết thời hiệu từ lâu bởi sau khi vụ án được đình chỉ, UBND tỉnh Long An không ra quyết định xử phạt nào đối với bà Tuyến. Trong khi thời hiệu xử phạt đối với trường hợp của bà theo quy định chỉ là ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ vụ án và hồ sơ vi phạm.

Như vậy thì hướng hợp lý nhất là VKS huyện ra quyết định đình chỉ vụ án mới, trong đó trực tiếp quyết định “số phận” đàn khỉ thay vì chuyển giao cho UBND tỉnh như trước. Vấn đề là nếu hủy bỏ các quyết định bán đấu giá của cơ quan điều tra, thu hồi toàn bộ đàn khỉ để giải quyết lại thì không khả thi, chưa kể nếu thu hồi được sẽ phát sinh hệ lụy như ai trả tiền công cho người nuôi chúng đến nay. Còn nếu đem khoản tiền 149 triệu đồng ra xử lý thì bà Tuyến khăng khăng không chấp nhận trước chuyện cơ quan tố tụng vừa bán đàn khỉ của bà quá rẻ mạt lại vừa làm trái pháp luật như thế.