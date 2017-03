Đạn lạc vào nhà, hai mẹ con thoát chết trong gang tấc

Chiều 26-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ nổ có vỏ đạn, xảy ra tại căn nhà số 9, đường số 10, KDC Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị Đoàn Minh Thuyến (40 tuổi, quê Thái Bình) và con trai tên Bùi Nhật Thái (4 tuổi) đang ngồi chơi trong căn nhà thì bất ngờ có tiếng nổ lớn làm một phần tấm kiếng trước nhà vỡ nát, rơi xuống nền xi măng. Chị Thuyến vội vàng chạy ra xem thì thấy có một viên đạn đã bể đầu rơi trên nền nhà, ngoài đường vắng người qua lại và không có biểu hiện gì bất thường.







Kính cửa nhà bị vỡ và vỏ đầu đạn rơi xuống sân.

Trưa cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã đến hiện trường, thu giữ viên đạn và lập biên bản để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Riêng gia đình chị Thuyến thì vẫn còn lo lắng, sợ hãi vì không biết nguồn gốc viên đạn ở đâu ra, có tiếp tục lạc vào nhà dân nữa hay không.



Được biết chị Thuyến làm công nhân lao động, gia đình không mâu thuẫn hay thù hằn với ai.

