Dán ma túy bằng băng keo quanh 'súng' để qua mắt cảnh sát

Đối tượng Hiển tại cơ quan điều tra

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP. Hải Phòng cho biết: Đơn vị này vừa phối hợp với Phòng an ninh an toàn Cảng hàng không Cát Bi, phòng 7 - C47 - Bộ Công an, PA81 – CATP Hải Phòng, Công an quận Hải An triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Hải Phòng vào TP.HCM qua đường hàng không.

Theo đó, sáng ngày 6/7, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thái Hiển, (34 tuổi, Sóc Trăng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 1kg ma túy tổng hợp và một số tang vật khác phục vụ công tác điều tra.

Tuy có khuôn mặt và vóc dáng thư sinh nhưng Hiển đã nhiều lần vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Trung Quốc, qua Hải Phòng, về TP. HCM qua đường hàng không.

Hiển thường chia nhỏ số lượng ma túy và dùng băng dính dán chặt xung quanh gần bộ phận sinh dục. Sau đó, đối tượng mặc 1 lớp quần lót, một lớp quần đùi bó sát rồi mặc quần dài ở ngoài. Đối tượng đã vận chuyển hoàn thành trót lọt nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.