(PL)- Ngày 21-12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng, 39 khẩu súng bắn bi bằng hơi cồn và hàng chục đao kiếm do người dân ở năm xã trong địa bàn mang nộp.

Trong đó, khẩu súng quân dụng đã cũ, người giao nộp khai là nhặt được. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục vận động người dân giao nộp súng, đạn, hung khí và pháo các loại. Đ.LAM