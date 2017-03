Dằn mặt lãnh đạo bằng ảnh khỏa thân

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can với Trịnh Thị Thanh Xuân (ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.



Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 6, khi nhiều ngày liên tiếp người dân sinh sống tại khu vực trị trấn Cao Phong bất ngờ nhặt được nhiều tờ rơi dạng khổ giấy A4 có in hình đôi nam nữ khỏa thân.



Không dừng lại ở đó, những hình ảnh đồi trụy này còn được gửi đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành địa phương tố cáo một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong có quan hệ nam nữ bất chính.



Không để sự việc đi quá xa gây bức xúc dư luận, cơ quan điều tra đã thu thập thông tin và xác định người tung hình ảnh khỏa thân là Trịnh Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường mầm non Hương Cam.



Qua điều tra phát hiện việc Xuân tung ảnh khỏa thân là để dằn mặt một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong có quan hệ mật thiết với đối tượng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây vị lãnh đạo này thường tìm cách né tránh gặp mặt Xuân.



Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong quá trình công tác, Xuân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ, rút số tiền hơn 139 triệu đồng nhằm trục lợi cá nhân.





Theo Hoàng Thiên (VOV)