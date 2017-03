Dân phản ảnh công an đánh người chạy xe ôm

Ông nói sẽ chỉ đạo Công an huyện Phụng Hiệp thụ lý vụ việc này và trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất.Sáng 25-12, ông Đoàn Hồng, cán bộ hưu trí, cho biết khoảng 21g ngày 23-12, một nhóm 5-6 người đã đánh ông Trương Tấn Tài và bà Trương Thị Thu Vân.



Chiều 25-12, các nhân chứng cho biết ông Tài và chị ruột là bà Vân đã bị nhóm người trên còng tay dính vào nhau, đánh ông Tài trước một cây xăng. Sau đó, nhóm người này đưa ông Tài và bà Vân về trụ sở Công an xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) làm việc. Tại đây, nhóm người này tiếp tục đánh ông Tài. Ông Tài và bà Vân cho biết nhóm người trên xưng là công an tỉnh Hậu Giang, đang điều tra về đường dây mại dâm. Sau khi xác định ông Tài là một người chạy xe ôm, không liên quan gì đến đường dây này nên đã thả ông ra.



Chiều 25-12, chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin về vụ việc trên nhưng ông Trang Trung Hiếu, trưởng Công an xã Long Thạnh, từ chối trả lời. Ông Hiếu đề nghị chúng tôi nên liên hệ Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) vì vụ việc này thuộc thẩm quyền của Công an Châu Thành, Công an xã Long Thạnh chỉ cho mượn địa điểm làm việc.





