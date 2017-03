Dân thiếu ăn, tình hình cô lập còn kéo dài

Sau 10 ngày bị chia cắt, đường ĐT616 - con đường huyết mạch từ TP Tam Kỳ về huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã thông tuyến trở lại nhưng vẫn còn 7/10 xã của huyện bị cô lập do sạt lở núi và thông tin liên lạc nên chưa thể biết được hậu quả do mưa lũ gây ra. Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 2.500 em học sinh ở nội trú tại vùng cao Nam Trà My đã cạn kiệt lương thực và có nguy cơ thiếu đói...

Mưa lũ dứt, thiệt hại tăng

Bị mưa lũ chia cắt từ ngày 18 nhưng đến ngày 28-11, đường ĐT616 lên huyện vùng cao Nam Trà My mới tạm thông tuyến trở lại. Công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ được chính quyền địa phương triển khai khẩn trương nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Ông Trần Văn Mẫn, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Trà My, cho biết: Đường về các xã Trà Don, Trà Vân, Trà Cang, Trà Ka, Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng còn bị chia cắt. Khó khăn hiện nay là việc thông tin liên lạc bị đứt, đường sá bị cô lập nên công tác chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gặp rất nhiều khó khăn. Người dân các xã vùng cao sẽ bị thiếu đói...

Theo ông Lê Ngọc Kích, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão (PCLB) huyện Nam Trà My, từ ngày 2-12, địa phương đã cử cán bộ cắt đường về nắm tình hình tại các xã bị cô lập. “Sớm nhất thì trong ngày hôm nay (4-12), những cán bộ này mới về lại trung tâm huyện” - ông Kích cho biết.

Cái đói cận kề, dịch bệnh dễ phát sinh

Theo thầy giáo Phan Văn Bông, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My, toàn trường có gần 700 học sinh con em đồng bào dân tộc ở các nóc vùng cao về trọ học. Mưa lũ chia cắt, nhiều em không thể về nhà gùi gạo nên chuyện thiếu ăn là không tránh khỏi. “Hiện trường đã xin UBND huyện hai tấn gạo để cấp cho các em ăn tạm trong những ngày tới” - thầy Bông nói. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My cũng có trên 600 học sinh đang bị cô lập hoàn toàn với gia đình.

Vấn đề nan giải nhất hiện nay là khoảng 2.500 học sinh THCS bán trú ở các trường thuộc các xã Trà Leng, Trà Don, Trà Ka, Trà Linh, Trà Nam, Trà Vinh, Trà Vân cũng đã hết cái ăn. Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trước đợt mưa lũ này, địa phương đã hỗ trợ cho mỗi trường một tấn gạo. Hiện nay, gạo cứu trợ chắc đã cạn rồi, thầy và trò các trường chỉ biết nhờ vào sự hỗ trợ của bà con dân bản thôi”.

Tuy nhiên, theo ông Điền, ở những nơi bị cô lập, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân cũng đã cạn. Tại các nóc vùng sâu vùng xa các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Leng... dễ xảy ra dịch bệnh trong mùa mưa lũ. Hiện liên lạc bị cắt đứt, giao thông bị cô lập. Nếu xảy ra dịch bệnh cũng không có cách gì tiếp cận để cứu chữa cho người dân.

Hàng cứu trợ không thiếu nhưng ...

Trong và sau khi mưa lũ tạm dứt, huyện Nam Trà My đã trích 50 kg gạo và năm thùng mì tôm để hỗ trợ mỗi gia đình bị sập nhà, đồng thời giúp đỡ họ có chỗ ở tạm, tránh cảnh màn trời chiếu đất.

Ngày 1-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cũng đã đi thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Nam Trà My. Ông Quang chỉ đạo chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở khẩn trương giúp dân, bằng mọi cách phải đưa hàng cứu trợ đến những thôn bản khó khăn để hỗ trợ cứu đói cho các gia đình và học sinh đang học nội trú tại các trường THCS.

Theo ông Điền, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương trước mắt vận động nhân dân tại chỗ “tiếp viện” cái ăn cho các em học sinh trong khả năng có thể, đồng thời huy động nhân dân gùi, cõng lương thực qua những đoạn đường hư hỏng đến các trường học. Hàng cứu trợ không thiếu nhưng đường giao thông bị ách tắc, chưa thể chuyển đến tay người dân. Đó là nỗi lo lớn đối với cuộc sống của hàng trăm gia đình và hàng ngàn em học sinh ở vùng cao Nam Trà My hiện nay.

Ông Đinh Văn Thu - người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh túc trực giải quyết tình hình, trước mắt giải quyết về lương thực, thực phẩm và giao thông. Nếu thuận lợi, 10 ngày nữa mới có thể thông toàn bộ các tuyến đường.