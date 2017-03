Dân tố bị công an phường đánh lệch xương vai

Ông Đoàn Văn Khánh, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), vừa có đơn tố cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một với nội dung bị Công an phường Phú Lợi đánh tại trụ sở gây thương tích.

Theo ông Khánh, tối 28-8 ông có to tiếng với vợ con nên Công an phường Phú Lợi xuống nhà mời ông lên làm việc. Khi ông vào phòng trực ban, vừa ngồi xuống ghế thì bị một người mặc sắc phục công an đánh liên tiếp vào ngực, mặt.

“Quá bất ngờ và vị công an ra đòn nhanh, tôi chỉ biết hứng chịu. Khớp vai khụy xuống, mặt bị rách và miệng chảy máu. Lúc tôi nói chỉ la lối vợ con sao lại bị đánh thì vị công an mới dừng lại. Sau đó họ thả tôi về nhà, người thân đưa tôi đi cấp cứu” - ông Khánh kể lại.

Ông Khánh khẳng định vết thương bị rách dài phải khâu ở mí mắt trái và cánh tay trái phải đeo băng đỡ vì lệch khớp vai là do công an phường đánh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn Tài, Trưởng Công an phường Phú Lợi, cho biết đã nắm thông tin tố cáo của ông Khánh. Hiện phường đang yêu cầu tổ trực làm báo cáo. Khi có kết quả xác minh sẽ cung cấp thông tin.

Còn Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, Đại tá Võ Văn Minh, cho biết: “Đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của ông Khánh về nội dung bị Công an phường Phú Lợi đánh thương tích và sẽ làm rõ”.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giao thanh tra công an xác minh nội dung đơn tố cáo của ông Khánh.

• Ngày 31-8, tại cuộc họp giao ban báo chí hằng tháng, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thông tin về vụ Thiếu tá Bùi Chí Hiếu, Trưởng Công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), dùng súng bắn đạn cao su bắn hai phát vào lưng anh Lê Văn Thảo hôm 22-8.

Theo Công an TP Phan Thiết, đầu năm 2016 Thảo đánh anh LTL (cùng xã) và công an đã ba lần mời lên làm việc nhưng Thảo không chấp hành. Đến ngày 6-2-2016, Thảo tiếp tục đánh bà HTL gây thương tật 13%, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết thụ lý, điều tra.

Chiều 22-8, Thiếu tá Hiếu cùng công an, dân phòng đến mời Thảo về trụ sở làm việc liên quan đến vụ đánh anh LTL nhưng Thảo không chấp hành, văng tục. Hai công an viên lao vào áp giải thì bị Thảo dùng tông đơ tấn công lại, xô đẩy, quật ngã. Lúc này Thiếu tá Hiếu đã bắn chỉ thiên nhưng Thảo không chấp hành nên đã bắn vào lưng Thảo để áp giải đưa về trụ sở…

Liên quan vụ việc, Đảng ủy, UBND xã Tiến Thành cũng thành lập một tổ xác minh nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Trao đổi với chúng tôi, Thảo khẳng định mình không hề chống đối khi bị bắn.