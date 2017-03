Dân tố phó công an phường đánh người tại trụ sở

Trong các lá đơn tố cáo gửi tới chúng tôi, 9 người dân cho biết có ít nhất 6 cán bộ công an, dân phòng liên quan đến việc đánh người này. Một trong số đó là Phó trưởng công an phường.

Ngày 25/10, Báo nhận được lá đơn cầu cứu của các anh Đặng Đức Cường (SN 1980) Phó Giám đốc Công ty TNHH Tú An có trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội; anh Đồng Văn Tuấn (SN 1985) là nhân viên lái xe của công ty; anh Cao Hữu Sơn (SN 1990) là nhân viên bán hàng của công ty; và một lá đơn tập thể của những người trong gia đình cùng bạn bè anh Cường có mặt tại trụ sở Công an phường Khương Đình vào tối ngày 23/10.



Công an phường đánh người ngay trong trụ sở?



Theo lá đơn của anh Đồng Văn Tuấn, hồi 15h30 ngày 23/10 anh lái chiếc xe tải hiệu KIA 1,25 tấn mang BKS 30U - 1997 cùng anh Cao Hữu Sơn đi giao hàng (sản phẩm gas). Khi đến đoạn đường gần chợ Khương Trung (P.Khương Trung – Q.Thanh Xuân – Hà Nội), bỗng nhiên có 1 chiếc xe máy Honda nhãn hiệu PS mang BKS 29Y8 – 6396, do hai người đàn ông mặc thường phục chặn phía trước xe ô tô.



Một người từ trên xe máy bước xuống, rút một chiếc thẻ màu đỏ và ra lệnh dừng xe, yêu cầu về trụ sở công an phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Lý do được đưa ra là anh Tuấn điều khiển xe gây va quệt, làm xước chiếc xe PS nêu trên.



Cũng trong lá đơn kêu cứu của mình, anh Tuấn cho biết, tại trụ sở CAP Khương Đình, người ngồi sau xe máy xưng tên là Hoàng - chức vụ Đại uý, Phó trưởng Công an phường Khương Đình. Người đàn ông Hoàng yêu cầu anh Tuấn xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ hàng hoá kèm theo. Lúc này, anh Tuấn gọi điện thoại báo cho anh Đặng Đức Cường đến để phối hợp giải quyết vụ việc.



Sau đó, anh Tuấn được đưa vào phòng của tổ trật tự tại tầng 1. Còn anh Sơn ở ngoài.

Cánh tay trái bị bầm dập và sưng tấy.



Trong phòng lúc này, ngoài anh Tuấn còn có 3 người khác (1 người mặc quần áo dân phòng, hai người kia mặc thường phục, tự giới thiệu là công an phường, trong đó một người tên là Tuấn). Anh Tuấn đã bị người mặc thường phục túm tóc và tát vào mặt.



Trong lá đơn cầu cứu, anh Đặng Đức Cường cho biết khi đó anh đứng ngoài cửa phòng, chứng kiến việc anh Đồng Văn Tuấn bị đánh. “Tôi mở cửa vào phòng và đề nghị các anh kia không được đánh người. Bất ngờ, xuất hiện hai người mặc quần áo ngành công an đi từ ngoài vào, một người mặc áo dân phòng từ trong phòng anh Tuấn đang bị đánh đập đi ra, túm tóc, ghì cổ, khóa tay tôi, đưa sang phòng hội trường. Tại đây, tôi nhiều lần bị đánh bằng tay", đơn cầu cứu ghi.





Bàn tay trái sưng vù và tụ máu thâm tím.



Cũng theo anh Cường, sau đó, có thêm 3 người nữa cùng vào phòng (trong đó có người tự xưng là Hoàng – phó trưởng Công an phường Khương Đình) tiếp tục đánh đập, lăng nhục anh Cường. Và một người sang phòng đối diện tự đập vỡ kính, cho rằng anh Cường đập phá trụ sở Công an phường và chống người thi hành công vụ.



Khoảng 30 phút sau, những người này mới dừng tay, nhưng họ đã khóa chân anh Cường lại và đưa ra phòng trực ban. Khoảng 10 phút tiếp theo, họ lại đưa anh lên tầng 2 vào phòng anh Hoàng để viết bản tường trình.



Cũng theo lá đơn của anh Đặng Đức Cường, bản tường trình được viết bởi anh Nam (trực ban) và anh Cường không hề hay biết trong đó viết gì. Trong quá trình anh Nam viết đơn, anh Hoàng lại tiếp tục dùng dùi cui đánh túi bụi vào đầu, vào cổ, mạng sườn anh Cường đến gãy cả dùi cui.



Sau khi anh Cường ký vào biên bản được viết sẵn, một anh công an tự xưng tên là Nguyễn Minh Tuấn, con trai của một lãnh đạo Công an TP Hà Nội (?), đe dọa phải bồi thường “chi phí” cho 4 "cán bộ công an" để bỏ qua vụ việc. Theo tường trình của anh Cường, anh đã đưa 4 triệu cho người xưng tên là Tuấn để được thả ra.



Tạm đình chỉ một thượng sĩ để điều tra hành vi đánh người



Trong buổi làm việc với phóng viên vào sáng 26/10, Trung tá Bùi Văn Tiến - Trưởng Công an phường Khương Đình cho biết, sự việc này ông chỉ vừa biết khi được phóng viên liên hệ công tác. Ngay sau đó, ông đã yêu cầu những người có tên trong các lá đơn tố cáo tường trình lại vụ việc.



Bên mặt trái và cổ cũng xuất hiện nhiều vết thương thâm tím.



Thông tin từ phía Công an phường Khương Đình cung cấp, anh Cường đã có hành vi đấm vào mắt anh Nam (trực ban - một sinh viên đang thực tập tại Công an phường) và tiếp tục đạp vỡ cửa kính tại một phòng của trụ sở. Cũng theo ông Tiến, anh Cường đã bị đưa lên tầng 2, lập biên bản về hành vi chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản công (Biên bản được lập lúc 16h ngày 23/10).



Theo bản tường trình của thượng sĩ Nguyễn Minh Tuấn (Cảnh sát hình sự Công an phường), sau khi kí biên bản anh Cường đã bỏ chạy khỏi trụ sở, do lúc đó anh Tuấn... mệt quá nên đã không đuổi theo.



Tuy nhiên, điều này lại trái ngược với lá đơn từ 6 người thân của anh Cường. Những người kêu cứu khẳng định, sau khi nghe được tin anh Cường đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an phường Khương Đình, họ đã đến nơi thì nhìn thấy một người mặc áo phông đen xốc nách anh Cường đi ra. Anh Cường xác nhận người này chính là thượng sĩ Nguyễn Minh Tuấn.



Cũng theo lá đơn này, anh Cường liêu xiêu bước từ cầu thang xuống tầng 1 trong tình trạng mặt đầy những vết bầm tím, hai lỗ mũi rỉ máu, chân tay sưng vù, khuôn mặt tái nhợt đầy sự hoảng loạn. Ngay sau đó, anh Cường đã được người nhà đưa đi cấp cứu vào bệnh viện Bạch Mai chụp CT và chữa trị vết thương. Kết quả khám bệnh của anh Cường ghi rõ: Bị chấn thương đa phần mềm với các vết sưng bầm tím ở mặt, cằm, cổ, ngực và tay.



Trước viện dẫn trên của phóng viên, ông Tiến cho biết, việc thượng sĩ Tuấn để cho anh Cường bỏ chạy là điều vô lý, cần phải làm rõ. Vị trưởng công an phường đặt ra nghi ngờ có tiêu cực giữa Tuấn và Cường.





Chiếc áo anh Cường mặc bị rỉ máu từ lưng.



Đến sáng 26/10, ông Tiến cho biết hiện vẫn chưa có đẩy đủ thông tin về 6 người có tên trong các lá đơn tố cáo. Bước đầu xác định, ngày xảy ra sự việc có đại úy Nguyễn Việt Hoàng (Phó trưởng Công an Phường), thượng sĩ Nguyễn Minh Tuấn, anh Nguyễn Huy Nam (trực ban), và anh Nguyễn Hưng (Tổ trưởng tổ bảo vệ, người kí vào biên bản với tư cách người làm chứng).



Khi được hỏi về việc Thượng sĩ Tuấn và anh Hoàng cho rằng xe tải của công ty anh Cường đâm vào một người dân và bị dẫn về đồn để xử lý, thì ông Tiến cho biết vẫn chưa hề có một báo cáo hay xác minh nào về danh tính người bị nạn và tường trình nào về vụ việc này tại CAP.



Khi phóng viên hỏi, việc người vi phạm bị đưa về nguyên tắc sẽ phải xuất trình giấy tờ xe và giữ lại cho đến khi xử phạt xong mới trả thì ông Tiến cho biết, cũng không hề có một biên bản nào ghi nhận về việc này.



Cũng theo ông Tiến cho biết, sự việc xảy ra từ ngày 23/10, nhưng vẫn chưa thấy anh Hoàng báo cáo lại. Khi phóng viên có mặt thì được báo vị Phó trưởng Công an phường Khương Đình đang đi học Cao học tại Học viện Cảnh sát. Lãnh đạo Công an phường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thượng sĩ Tuấn và sẽ báo cáo vụ việc lên Công an quận để tiếp tục điều tra làm rõ.





