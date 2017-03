Dân TP.HCM coi thường tính mạng khi ra đường

Trong chín tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông ở địa bàn vùng ven (địa bàn ba cụm) có dấu hiệu tăng cao trở lại: Gần 400 vụ, làm chết 375 người (chiếm tỉ lệ 64%), bị thương 92 người (chiếm tỉ lệ 52%). Theo phòng CSĐT (PC 67) Công an TP.HCM, nguyên nhân chính của các vụ tai nạn vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông kém, chưa hiểu biết hết quy tắc giao thông. Người dân coi thường tính mạng, cố tình vi phạm các quy tắc về an toàn giao thông, nhất là ở các tuyến đường ngoại ô, tập trung chủ yếu vào người chạy xe máy (chiếm 90% số vụ tai nạn). Có nhiều người vừa qua chốt, trạm CSGT là “quên” luôn luật đi đường.



Ngày 26-6 trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, hai cô gái tự ngã bị xe cẩu cán qua tử vong. Ảnh: N.LẠC

Cũng theo PC67, bên cạnh nguyên nhân trên thì một số vụ tai nạn còn do một số nơi chưa được tái lập bằng phẳng mặt đường, gián tiếp làm người chạy xe bị ngã, va chạm với các phương tiện khác.

Để kéo giảm tai nạn, PC67 sẽ phối hợp với công an quận, huyện tuyên truyền pháp luật đến cộng đồng, chú trọng đến nhóm người chạy xe máy, xe tải, taxi… Kiểm tra, phạt nghiêm các hành vi chạy xe khi đã uống rượu bia; chạy quá tốc độ, vào đường cấm, giờ cấm, “lơ” tín hiệu giao thông… PC67 yêu cầu phải kéo giảm cho được tai nạn tại một số tuyến đường hay xảy ra tai nạn, chiếm tỉ lệ cao như quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Hóc Môn, quốc lộ 50, tỉnh lộ 8, đường Võ Văn Kiệt…

CSGT sẽ thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng tuần tra công khai kết hợp hóa trang, phối hợp với công an quận, huyện kiểm tra hành chính sau 22 giờ để ngăn chặn tụ tập chạy xe gây rối và vi phạm pháp luật…