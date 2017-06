Dân ven sông Tiền uống thạch tín mỗi ngày

Ông khoan giếng tầng nông 50m lấy nước nấu uống, tắm giặt đã năm năm nay. Hàng ngàn gia đình đang trong tình trạng như ông.

Nguy cơ ung thư da và nội tạng

Bác sĩ Dương Ân Hận, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp, cho biết kết quả khảo sát 2.960 giếng nước ngầm cho thấy có hơn 67% bị nhiễm thạch tín ở nhiều mức độ khác nhau. “Theo tiêu chuẩn, nước mức có độ ô nhiễm thạch tín trên 50ppb không sử dụng được trong sinh hoạt ăn uống, chỉ có thể tưới cây. Tuy nhiên ở Đồng Tháp có hàng trăm giếng ngầm ở các huyện Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh bị nhiễm thạch tín nặng, từ 51ppb đến hơn 100ppb, nhưng lâu nay người dân vẫn sử dụng ăn uống, tắm gội”.

Theo bác sĩ Hận, sử dụng nguồn nước nhiễm độc thạch tín lâu dài người dân sẽ có các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, rối loạn sắc tố da; nguy cơ ung thư da và nhiều cơ quan nội tạng khác rất cao. Điều đáng lo ngại là bằng mắt thường người dân không thể nào phát hiện được nước bị nhiễm độc thạch tín vì chất lượng nước vẫn trong, ngọt, không mùi, không màu sắc lạ; khi nấu chín vẫn không thay đổi mùi vị, màu sắc. “Do vậy chúng tôi chỉ biết khuyến cáo người dân không nên sử dụng để tránh nguy cơ bị bệnh”, bác sĩ Hận nói.

Ở An Giang, kết quả khảo sát của viện Vệ sinh y tế công cộng (bộ Y tế) và tổ chức UNICEF trên 2.699 giếng khoan có độ sâu từ 65m đến 130m cho thấy có hơn 57% giếng bị nhiễm thạch tín. Các địa phương có giếng khoan bị nhiễm thạch tín rất nặng (trên 100 ppb) là Tân Châu, Phú Tân, An Phú, Chợ Mới. Bác sĩ Phạm văn Bé, giám đốc trung tâm Y tế dự phòng An Giang, nói: “Rất may là đa số giếng khoan bị nhiễm thạch tín của An Giang được người dân sử dụng để… tưới cây. Mặc dù vậy chúng tôi cũng cử nhân viên y tế dự phòng đến từng nhà cảnh báo nguy cơ bệnh tật nếu sử dụng nước nhiễm thạch tín để ăn uống, tắm gội, lấy sơn đỏ đánh dấu lên những giếng bị nhiễm độc để người dân nhận biết”.

Chết khát giữa vùng sông nước

Cho đến nay các chuyên gia y tế dự phòng của hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp không thể lý giải được vì sao chỉ có giếng ngầm của các địa phương dọc theo hai bờ sông Tiền bị nhiễm độc thạch tín ở mức độ nghiêm trọng như vậy. Đáng lo ngại hơn, tại Đồng Tháp bác sĩ Hận cho biết đã phát hiện vài trường hợp giếng khoan tầng sâu cũng bị nhiễm thạch tín, các chuyên gia nghi ngờ những giếng này đã bị thông tầng, nguy cơ thạch tín làm ô nhiễm những mạch nước ngầm tầng sâu rất lớn.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp khử thạch tín trong nước như làm giàn phun mưa nhân tạo, đào giếng mới hoặc lọc thạch tín như trung tâm Y tế dự phòng An Giang đang triển khai thí điểm tại các giếng ngầm ở huyện An Phú. Tuy nhiên tất cả đều rất tốn kém, vượt khả năng túi tiền của người dân nông thôn. Vì lý do này, dù đã nhận được khuyến cáo của ngành y tế nhưng đa số dân nông thôn vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước ngầm bị nhiễm thạch tín, “tới đâu hay tới đó”.

Nước ngầm bị nhiễm thạch tín, người dân muốn sử dụng nguồn nước sông rạch cũng không được vì nguồn này cũng bị ô nhiễm nặng nề. Kết quả khảo sát nguồn nước mới đây của sở Tài nguyên môi trường Đồng Tháp tại nhiều khu vực nuôi cá tra trong tỉnh cho thấy, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước (SS) đều từ 120mg/lít đến hơn 200mg/lít, trong khi mức cho phép phải nhỏ hơn hoặc bằng 100mg/lít. Hàm lượng các chất hữu cơ trong nước (BOD, COD) từ 35mg/lít đến gần 200mg/lít trong khi hàm lượng cho phép phải nhỏ hơn 10mg/lít.

Chi phí lắp đặt đường ống và đồng hồ nước từ các trung tâm cung cấp nước sạch nông thôn quá cao (700.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộ), giá nước sinh hoạt đắt đỏ (từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/m3), nhiều người dân ở đây đành chấp nhận uống nước nhiễm thạch tín.