Dàn xếp nhận tội thay?

Một số vụ nhận tội thay - Năm 2005, trên quốc lộ 1A tại khu vực cầu Cái Dầy (Bạc Liêu), một chiếc xe khách đã tông sập nhà dân bên đường, làm chết một người. Ngay sau đó, tài xế xe khách thừa nhận mình gây ra tai nạn. Tuy nhiên ba ngày sau, Đỗ Văn Kim từ TP.HCM về Bạc Liêu ra gặp công an đầu thú, nói mình mới chính là người cầm lái. Tòa sơ thẩm phạt Kim năm năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhưng tòa phúc thẩm đã hủy án để điều tra, xét xử lại vì có dấu hiệu nhận tội thay. - Năm 2004, Nguyễn Văn Hùng, ngụ huyện Bình Minh (Vĩnh Long) lái ôtô tông chết người rồi bỏ trốn, thuê Nguyễn Văn Đông, chủ cũ của chiếc ôtô ra nhận tội thay. Qua hai cấp xét xử, Đông bị phạt sáu tháng tù giam. Cuối năm 2004, do Hùng lần chần thanh toán tiền thuê nhận tội, mặt khác Đông không được hưởng án treo nên vợ Đông đã tố cáo với công an. Trong vụ này, một loạt cán bộ tố tụng đã bị kỷ luật vì bỏ lọt tội phạm. - Năm 2004, từ trong trại giam, Nguyễn Hữu Thạnh làm đơn kêu oan rằng mình chỉ nhận tội thay cho người khác trong một vụ tai nạn giao thông chết người. Sau đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa kết luận Thạnh không phải là người phạm tội. Trước đó, TAND thị xã Cam Ranh đã phạt Thạnh chín tháng tù bởi suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Thạnh đều răm rắp tự nhận mình là người lái ôtô gây tai nạn... Trộm cắp hay hủy hoại? Gần đây, TAND TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với bị cáo H. về tội hủy hoại tài sản. Nguyên một năm trước, H. cắt trộm hơn 200 mét dây cáp truyền thanh của xã, đem bán được hơn 500 ngàn đồng thì bị bắt. Theo một kiểm sát viên VKSND huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu), gặp những vụ tương tự, viện này truy tố các bị cáo về tội trộm cắp chứ không phải hủy hoại và tòa án địa phương cũng đồng quan điểm. Trong khi đó, một kiểm sát viên VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhìn nhận hành vi lén lút cắt dây điện, dây cáp nhằm chiếm đoạt tài sản đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp nhưng viện này vẫn phải truy tố về tội hủy hoại bởi nếu không, hồ sơ sẽ bị tòa trả lại. Theo kiểm sát viên trên, tòa làm như thế vì áp dụng Nghị quyết 02 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành từ năm 1986. Theo đó, tất cả những hành vi tương tự đối với tài sản không phải là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia đều phải bị truy tố về tội hủy hoại tài sản. Có ý kiến cho rằng hướng dẫn trên đã quá lỗi thời, cần phải sửa đổi. Rõ ràng, hành vi phạm tội là trộm cắp nhưng lại xử về tội hủy hoại là không ổn cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. THANH LƯU