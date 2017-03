Đang ăn bánh ép, bị côn đồ lao vào chém

Công an TP Huế cho biết, Công an phường Trường An vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Huế điều tra, bắt giữ nghi phạm Lê Quang Ri (SN 1988, trú tại 208 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu được biết, vào sáng ngày 5/8, tại quán quán bánh ép ở phía trước chùa Linh Quang, phường Trường An, TP Huế xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích. Nhận tin báo Công an phường Trường An nhanh chóng phối hợp trinh sát hình sự Công an TP Huế điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án. Đó là Lê Quang Ri. Tại cơ quan công an, Ri khai nhận, sáng 5/8, chị Nguyễn Thị Phương Ca (SN 1990, trú tại 69 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân) và chị Dương Thị Xuân Ánh (SN 1990, trú tại 19 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hậu, TP Huế) đang ăn bánh ép thì Ri đến gây sự. Hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Nổi máu côn đồ, hung hãn dù biết chị Ca và chị Ánh là phái nữ chân yếu tay mềm, Ri vào nhà lấy 1 cây dao dài khoảng 1m xông ra chém chị Ca 2 nhát. Thấy vậy, chị Ánh vào can ngăn bị Ri chém 2 nhát vào cánh tay trái làm gẫy xương tay và bị thương ở mặt. Hiện cơ quan điều tra, Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Lê Quang Ri. Theo Đại Dương (Dân trí)