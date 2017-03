Đang bán cần sa thì bị “tóm”

Sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 23/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đội Điều tra trinh sát Công an thành phố Cao Lãnh bắt quả tang đối tượng Võ Văn Hạnh (41 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khi Hạnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Lê Văn Trung (45 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh) ở khu vực tổ 48, khóm 5, phường 1.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 bịch nylon chứa cần sa khô (có trọng lượng khoảng 1,050kg) cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, Hạnh khai nhận bán số cần sa này cho Trung với giá 1.000.000 đồng nhưng chưa kịp nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Theo C.Dzĩnh – L.Hiếu (CAND)