Đang bị án tù vẫn đi lừa đảo

Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 14-8, đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng Tiếp (30 tuổi, nguyên y tá BV Thành An-Sài Gòn, trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tiếp 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tòa buộc Tiếp phải bồi hoàn số tiền gần 2,5 tỉ đồng Tiếp đã chiếm đoạt của 20 nạn nhân.



Lê Thị Hồng Tiếp tại phiên sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, bắt đầu từ giữa tháng 11-2011, do làm ăn và bài bạc thua lỗ, Tiếp đã nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Tháng 8-2011, Tiếp gặp chị anh em họ là bà Nguyễn Thị Lục (50 tuổi, trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) rồi khoe: “Có một người cô hiện đang làm Hội Chữ thập đỏ ở bên Pháp, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở một số nước như Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Úc. Thủ tục đưa người đi nước ngoài rất đơn giản với chi phí từ 2.000 USD đến 4.500 USD tùy theo từng nước”.

Tin lời Tiếp, bà Lục đã đưa 126 triệu để chạy cho chồng, con đi Hàn Quốc. Sau khi nhận tiền từ bà Lục, Tiếp biết “cá đã cắn câu” nên nói rằng hiện đang cần tuyển nhiều lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài và đề nghị bà Lục tuyển người có nhu cầu.

Bà Lục đồng ý và gặp gỡ, nhận tiền của 20 người khác có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài với số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên bà Lục giao lại cho Tiếp để Tiếp làm thủ tục cho các lao động bay ra nước ngoài. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân thông qua bà Lục, Tiếp không làm việc với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để đưa lao động đi xuất khẩu mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 19-1-2013, Tiếp bảo bà Lục đưa 27 lao động ra sân bay Nội Bài để chờ xuất cảnh. Kết cục 27 lao động cùng thân nhân đã thuê khách sạn, nhà trọ ở Hà Nội chờ đến ngày 8-2-2013 rồi trở về. Đến ngày 8-3-2013, Tiếp lại bảo và Lục đưa 27 lao động ra Hà Nội “làm thủ tục lên máy bay” và họ chờ hơn một tuần không thấy Tiếp đâu đành trở về quê nhà.

Sau nhiều lần bị Tiếp lừa ra sân bay Nội Bài nhưng không thể xuất cảnh, các nạn nhân đã đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tiếp. Trong vụ án này, bà Lục không có ý thức chiếm đoạt tài sản của 20 người nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Tiếp khai số tiền chiếm đoạt được dùng để trả nợ và ăn chơi, bài bạc thua sạch nay không có khả năng trả lại cho các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua quá trình điều tra xác định, bằng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn giúp xin việc cho nhiều người và đưa người đi xuất khẩu lao động Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Tiếp đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Tiếp chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang phát thông báo tìm bị hại, theo đó những ai là bị hại, bị Tiếp lừa đảo liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.