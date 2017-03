Đang bị giữ giấy phép lái xe vẫn liều lĩnh tông hỏng xe CSGT rồi bỏ chạy

Vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 20-7, lực lượng Trạm kiểm soát tải trọng xe (KTTTX) số 12 tỉnh Hà Tĩnh (đóng tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng xe 37C-135.89 chạy Nghệ An-TP Huế, để kiểm tra. Hiếu điều khiển xe lách qua trạm cân chạy đến Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (thị xã Kỳ Anh) thì CSGT và thanh tra giao thông chốt chặn yêu cầu lái xe điều khiển xe quay lại kiểm tra tải trọng xe.

Không những không chấp hành, Hiếu lại liều lĩnh quay ngang xe trước Trạm thu phí hầm khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ách tắc gần một giờ, ùn ứ xe ở hai cửa hầm. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu xe lao thẳng vào xe công CSGT mang BKS 38A-5678 của lực lượng CSGT Hà Tĩnh khiến xe công bị hư hỏng nặng phía trước.

Tiếp đó, Hiếu trao tay lái cho Trần Văn Tuấn (28 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) điều khiển xe chạy vào Quảng Bình. Lực lượng CSGT phải truy đuổi 20 km đến xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), buộc Tuấn dừng xe rồi yêu cầu Hiếu và Tuấn quay đầu xe lại.

Qua kiểm tra cho thấy, giấy phép lái xe của Tuấn đang bị Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ về lỗi không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khi có tín hiệu yêu cầu của CSGT. Giấy phéo lái xe tải của Hiếu cũng đang bị Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) tạm giữ vì liên quan đến tai nạn giao thông.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.