Đang bị truy bắt vì làm giả giấy tờ công an lại đi trộm

Đáng chú ý, Tài bị cơ quan Công an TP Vinh điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và đang bị truy bắt về hành vi này.

Theo đó, sáng 22-5, lực lượng Công an TP Vinh kiểm tra một số tiệm cầm đồ ở TP Vinh, phát hiện có một số người dùng giấy tờ giả đến tiệm cầm đồ để thế chấp, lấy tiền. Từ đó, công an phát hiện “ổ” sản xuất giấy tờ giả tại nhà của vợ chồng Tài, thu giữ nhiều giấy tờ giả như các văn bằng ĐH, THCS, học bạ, giấy phép lái xe, hộ chiếu, giấy chứng minh công an nhân dân với cấp bậc thiếu tá cùng máy móc, thiết bị sản xuất giấy tờ giả. Tài bán mỗi giấy tờ trên 1-2 triệu đồng. Được biết Tài đã có hai tiền án.

Đ.LAM