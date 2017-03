Đang bị truy nã còn vào trụ sở cảnh sát xin làm công nhân

(PL)- Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa bàn giao nghi can Nguyễn Phú Sơn (ngụ TP Đà Nẵng) cho Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) để điều tra, xử lý theo quy định.