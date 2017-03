Đang chấp hành án cải tạo, vẫn mua ma túy về sử dụng

Chiều 6-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Cẩm Thủy vừa phối hợp với hai phân trại số 6 và trại giam số 5 (Bộ Công an) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984), ngụ ở quận Ba Đình (Hà Nội) về hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Lực lượng công an đã thu giữ 0,71gam heroin.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù Nguyễn Mạnh Cường đang chấp hành án cải tạo về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng đã móc nối với một số đối tượng bên ngoài để mua ma túy để sử dụng.

Hiện công an huyện Cẩm Thuỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường.

ĐẶNG TRUNG