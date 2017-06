Đang cưỡng chế căn nhà án ngữ QL 51B ​

Quyết định cưỡng chế được ông Nguyễn Tấn Lực, chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh công bố ngay tại nhà bà Na.



Theo đó, diện tích đất phải thu hồi có diện tích 88m2, hiện trạng trên đất có căn nhà cấp 3 và các công trình phụ. Căn nhà gia đình bà Na là căn nhà còn lại đến nay chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối QL51 đoạn qua phường Nguyễn An Ninh.

Căn nhà sẽ được tháo dỡ ngay trong ngày 29-6

Dù đã được người dân, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu vận động nhiều lần, đưa ra các phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng nhưng gia đình bà Na vẫn nhất quyết không đồng ý.

Theo chính sách, hộ bà Na ngoài số tiền bồi thường còn được giao một lô đất ở mới số D22 Khu nhà ở phía Tây đường QL 51B, phường 10, diện tích gần 110m2. Tuy nhiên gia đình bà Na không đến làm thủ tục nhận đất.

Vị trí căn nhà bà Na án ngữ ngang đường đoạn cuối QL51 gây rất nhiều khó khăn cho người dân, phương tiện khi lưu thông khiến ai nấy đều bức xúc.

Ngay sau khi đọc quyết định, bà Na và chồng là ông Vũ Mạnh Hường chấp hành, dọn đồ cá nhân ra khỏi nhà. Các lực lượng chức năng vào trong để thu dọn các đồ dùng, vật dụng trong gia đình bà Na đưa ra ngoài. Tất cả đồ đạc đều được niêm phong cẩn thận trước khi chuyển ra.

Bà Na mang đồ cá nhân ra khỏi nhà

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trưởng Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Vũng Tàu cho biết: “TP Vũng Tàu đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho gia đình bà Na. Rất nhiều lần vận động, giải thích nhưng bà Na kiên quyết không chấp hành do đó chúng tôi buộc phải cưỡng chế thu hồi đất".

Ông cũng cho biết mục tiêu của việc cưỡng chế là hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong ngày và thông tuyến QL 51B trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại địa điểm trên. "Việc cưỡng chế đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, di dời tài sản của bà Na đảm bảo kiên quyết, nhanh chóng, an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự”.

Ngoài ra theo ông Thảnh, qua sự việc của nhà bà Na, TP Vũng Tàu cũng triển khai cụ thể đến từng phòng ban, phường xã và các cán bộ trong quá trình thực thi công vụ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng quy trình; xem xét đến ý kiến, quyền lợi hợp pháp của người dân…

Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế:



Ông Hoàng Vũ Thảnh nói chuyện với ông Hường- chồng bà Na



Niêm phong từng đồ đạc trong nhà bà Na



Đưa xe máy bà Na ra khỏi nhà



Lực lượng chức năng bắt đầu cưỡng chế