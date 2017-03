Đang đánh bạc, đấm bạn tử vong

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5-12, tại gia đình ông Vũ Văn Thành (SN 1936, trú thôn Đông Dưới, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) có các ông: ông Thành (chủ nhà), ông Vũ Hồng Tuynh (SN 1954, trú thôn Đông Dưới, xã Vinh Quang), ông Vũ Hồng Mạc (SN 1954) và ông Phạm Văn Cất (SN 1956, cùng trú thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang) ngồi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn.



Bốn ông góp mỗi người 100.000 đồng và ngồi chơi với nhau đến khoảng 15 giờ thì xảy ra cãi nhau giữa ông Mạc và ông Tuynh. Ông Tuynh đấm ông Mạc khiến ông Mạc ngã ngửa về phía sau, sau đó đập đầu xuống đất dẫn đến bị thương.

Ngay sau đó ông Mạc được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 13 giờ ngày 6-12 ông Mạc đã tử vong. Hiện tại ông Tuynh đang bị Công an huyện Tiên Lãng tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của ông Mạc.

Công an huyện Tiên Lãng cũng cho biết cùng với việc điều tra việc ông Mạc tử vong, đơn vị này cũng sẽ lập biên bản để xử lý hành chính các đối tượng trên về hành vi đánh bạc.