Đang đậu xe trên vỉa hè bị xe tải tống chết

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) cùng cha mình (chưa xác định danh tính) đang đậu xe máy trên vỉa hè trước cửa hàng để mua hàng. Lúc này chiếc xe tải (BKS 61H – 6659) lưu thông trên đường ĐT 743A hướng về vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Khi lưu thông đến gần ngã ba giao lộ ĐT 743A – Nguyễn Thị Khắp (thị xã Dĩ An) thì xe tải bất ngờ bị gãy trục lao lên vỉa hè cuốn cha con anh Hậu cùng chiếc xe máy vào gầm xe.

Vụ tai nạn khiến anh Hậu tử vong tại chỗ, cha anh Hậu bị gãy xương sống, gãy chân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gốc cây trên vỉa hè. Cách đó không xa là chiếc xe máy đang nằm gọn dưới bánh sau của xe tải. Đến 17h 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.