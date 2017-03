Đang đút cháo cho con ăn, thấy cướp liền dũng cảm truy bắt

Theo đó, vào khoảng 7h sáng, chị Hoàng Thị Thanh Tâm (SN 1974, trú tại số 193 đường Chi Lăng, TP Huế) chở con trên xe máy Spacy BKS 75K2-5893 đến trường mầm non Vĩnh Ninh. Sau khi dựng xe trong sân trường, chị ngồi đút cháo cho con ăn phía trong trường thì nghe thấy có người hô “cướp cướp”.



Chị Tâm tức tốc chạy ra sân trường thì thấy cốp xe bị cạy, chiếc ví da với 24,3 triệu đồng bên trong của chị đã mất. Trong lúc đó anh Nguyễn Tấn Tiệp (SN 1984, trú phường Phường Đúc, TP Huế - là cán bộ Công ty bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ tại Huế) cũng đưa con đến trường mầm non này học và đang đút cháo cho con ăn thấy một tên chạy ra. Ngay lập tức, anh bỏ bát cháo chạy theo truy đuổi.

Đối tượng cướp chạy chừng 100 mét thì bị anh Tiệp lao tới khống chế. Tên này liều lĩnh chống trả lại nhưng anh Tiệp đã dũng cảm bắt gọn. Tại hiện trường vẫn còn chiếc ví da của chị Tâm bị mất với đầy đủ số tiền bên trong. Chị Tâm rất mừng rỡ cảm ơn anh Tiệp.

Tại cơ quan công an, đối tượng gây án được xác định là Lê Văn Bảo (SN 1977, trú 43/2 Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, TP Huế). Tên này đã có 1 tiền án và tiền sự về tội “trộm cắp tài sản” và vừa mới ra tù tháng 6/2014.



Tên Bảo bị bắt tại cơ quan công an

Hiện Công an TP Huế đang đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng, biểu dương anh Tiệp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đảm bảo an toàn tài sản cho bị hại, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý tên Lê Văn Bảo.

Theo Đại Dương (Dân trí)