Đắng lòng thiếu nữ bị hãm hại

ĐAU ĐỚN SAU ĐÊM “CHỢ TÌNH”

Như mọi đêm, thanh niên nam nữ dân tộc Cơ Tu về ngã ba Hương Hữu (nằm ở trung tâm xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, Thừa Thiên – Huế) để gặp gỡ, vui chơi... Nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng cho thanh niên hẹn hò, được hiểu là phiên “chợ tình” theo nghĩa tích cực, là một phần đời sống văn hóa tinh thần của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, ở đây có không ít sự biến tướng đáng lo ngại. Một số chàng trai tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, ăn mặc cầu kỳ, tỏ ra sành điệu và chơi trội khi mời các cô gái đi ăn uống, dẫn đến mâu thuẫn xô xát.

Hai kẻ đồi bại Kiên Văn Hắt và Hồ Văn Đông

Ba cô M. (18 tuổi), C. (16 tuổi) và Đ. (19 tuổi, cùng trú xã Thượng Long) tối 8-4 về đây vui chơi cùng bạn bè. Các cô gái gặp Kiên Văn Hắt (31 tuổi), Hồ Văn Đông (21 tuổi) và Nguyễn Phước Thịnh (20 tuổi, cùng trú xã Hương Hữu) rủ đi ăn chè ở gần đó. Khi trời gần khuya, Hắt và Thịnh ngỏ ý chở M. về nhà nhưng lại chở M. vào một bãi đất trống, vắng người. Hắt vật M. xuống đất, sàm sỡ. Thịnh can ngăn, Hắt gọi Đông đến giúp mình hãm hại M. Thịnh ngăn cản thì bị Đông đánh đập. Sau đó, Hắt và Đông bỏ về, Thịnh chở M. về nhà.

Đến 23 giờ Hắt, Thịnh và Đông tìm em C. chở đến một cánh rừng cao su thuộc xã Hương Hòa và dùng sức mạnh khống chế, thay nhau hãm hiếp C.

Cả C. và M. sống trong đau đớn nhục nhã, không dám kể chuyện đã xảy ra cho ai biết. Thấy con có những biểu hiện khác lạ, gia đình gặng hỏi, các em mới nói sự thật và đến công an cầu cứu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đông lập tức vào cuộc, truy bắt đối tượng. Ngày 11-4, Đông bị bắt khi đang lẩn trốn ở gần nhà. Chiều 14-4, Hắt bị bắt sau khi bỏ trốn vào TPHCM và khai nhận vai trò chủ mưu.



Lê Văn Tân

DÙNG CÒNG SỐ 8 ĐI CƯỚP, HIẾP DÂM

Một vụ hiếp dâm khác xảy ra tại một vùng quê thuộc huyện Quảng Điền, làm xôn xao dư luận. Khoảng 12 giờ ngày 23-4, cháu H. (14 tuổi, trú xã Quảng Lợi) chuẩn bị đi học thì có một thanh niên chạy xe máy vào sân nhà. Thấy anh ta có cầm còng số 8 trên tay và hỏi về cha mẹ nên H. nghĩ là công an. Người thanh niên liền khống chế H. kéo về rừng tràm sau nhà, khóa hai tay bằng còng số 8. Trong lúc kéo quần nạn nhân thì hắn thấy chiếc nhẫn vàng trong túi quần nên lấy luôn. Khi hắn bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại thì con chó của nhà H. xông đến sủa ầm ĩ và H. nói có người đang đến, nên hắn tháo chạy.

Qua xác minh, sàng lọc các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền xác định nghi phạm là Lê Văn Tân (22 tuổi, trú thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền). Ngày 26-4, Tân bị bắt khẩn cấp và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Về chiếc còng số 8, Tân khai nhặt được trên đường và cất giấu với ý định sẽ dùng để chiếm đoạt tài sản. Khi thấy H., hắn sử dụng còng số 8 khống chế nạn nhân để cướp tài sản và thực hiện hành vi hiếp dâm, rất may H. được giải cứu.

Tân từng có tiền án tiền sự, bị TAND huyện Củ Chi (TPHCM) xử phạt 8 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và trước đó có 1 tiền sự cùng tội danh này. Về quê, hắn cưới vợ và có con nhưng không hối cải làm lại cuộc đời mà tiếp tục phạm tội.



Theo HOÀNG QUÂN (CATP)