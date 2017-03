Đang ngồi trong nhà xem tivi bị truy sát tử vong

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6-12, ông Đoàn Văn Tiếp (53 tuổi) ngụ Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong đang ngồi trong nhà xem truyền hình thì có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy dừng trước nhà.



Hiện trường vụ án.



Thanh niên ngồi sau xuống xe đi vào nhà và bất ngờ dùng dao tấn công ông Tiếp rồi chạy ra xe đồng bọn tẩu thoát.

Nạn nhân chỉ chạy được ra đến hè nhà thì gục xuống thiệt mạng tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong và Công an xã Phong Phú đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường để phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét nghi phạm.



Rất đông người dân địa phương đều bàng hoàng vì vụ truy sát kinh hoàng.

Qua công tác rà soát các đối tượng khả nghi có mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân, Công an huyện Tuy Phong và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định nghi can gây án.

Đến rạng sáng cùng ngày, qua công tác vận động của Công an huyện Tuy Phong, Bằng ra trình diện.

Bước đầu Bằng khai nhận là người trực tiếp đâm chết ông Tiếp chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Được biết ông Tiếp chỉ là người làm nông ở địa phương.