Đang ngủ, bị ép lên taxi tới nhà nghỉ để... hành hung

Ngày 4/2, Công an thị xã Uông Bí Quảng Ninh cho biết đã làm rõ, bắt khẩn cấp Vũ Văn Khanh (SN 1985), trú tại Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, là công nhân công ty than Đồng Vông. Đối tượng được xác định gây ra vụ cướp xảy ra vào lúc 23h50 ngày 31/1 tại khu tập thể Công ty than Đồng Vông.

Theo đó, vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Luyện (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 984) là công nhân Công ty than Đồng Vông, đang ngủ thì bị một số đối tượng ép đưa lên xe taxi đến nhà nghỉ thuộc khu Dốc Đỏ, xã Phương Đông, thị xã Uông Bí.

Tại đây, các đối tượng đã khống chế, đánh đập và lấy của hai anh Luyện, Giang 17,2 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an thị xã Uông Bí đã làm rõ, bắt khẩn cấp Vũ Văn Khanh. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân trước đó đó anh Luyện và Giang đánh bạc với số đối tượng trên và nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ có sự gian lận.

Hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng còn lại.

Theo L.T (VTC)