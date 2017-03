Đang ngủ, bị rơi xuống "hố tử thần" sâu 3m

Điểm xuất hiện sụt lún là ngay trong phòng ngủ gia đình ông Bùi Bá Thành khiến con gái ông là chị Bùi Thị Thu đang nằm ngủ bị rơi xuống hố. Rất may, chị Thu đã kịp bám vào tủ bếp rồi hô hoán người nhà cứu giúp, còn chiếc giường bị chìm dưới hố tử thần.



Ông Thành kể lại: Tầm 1 giờ ngày 26-8, khi đang nằm ngủ bỗng nhiên thấy chấn động mạnh và nghe tiếng kêu cứu của con gái trong phòng ngủ. Gia đình chạy vào thì thấy một hố sâu, các đồ đạc trong phòng như: Ti vi, tủ quần áo, máy giặt ở phòng bếp liền kề đều bị rơi xuống hố. Mọi người chỉ kịp kéo chị Thu lên đưa đi bệnh viện và báo với chính quyền địa phương.



Ngay sau khi nhận được tin báo, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả đã tổ chức các lực lượng xuống di dời người, tài sản còn trong nhà, đồng thời kéo các đồ vật bị rơi xuống hố. Do hố rộng và sâu cộng với đất đá chèn lấp cho nên tại hố tử thần vẫn còn một chiếc xe máy. Thành phố Cẩm Phả phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở và yêu cầu 6 hộ gia đình liền kề bị ảnh hưởng di dời tới nơi an toàn.

Được biết, buổi chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia của Công ty CP công nghệ địa vật lý thuộc bộ Bộ Tài nguyên môi trường cùng với các ngành chức năng của tỉnh, TP Cẩm Phả sẽ tiến hành khảo sát tìm hiểu nguyên nhân.



Theo Thái Cảnh - Thành Công (Quảng Ninh Online)