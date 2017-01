Đang ngủ, hai người bị xe container đâm chết

Sáng 16-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện Châu Thành, phối hợp công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết, một người bị thương trên quốc lộ 1, thuộc xã Nhị Bình, huyện Châu Thành. Cả ba nạn nhân bị xe điên đâm vào tử vong khi đang nằm ngủ trước cửa nhà.











Hiện trường vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ cùng ngày. Chiếc xe container biển số 51C- 462.51 do tài xế Phạm Phú Nam ( SN 1981, ngụ xã Tân Thanh, huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ) điều khiển từ hướng Mỹ Thuận về TPHCM đến km 1980 +800 bất ngờ đâm vào một xe ba gác máy đang đậu bên đường lề phải đẩy đi hàng chục mét, rồi đâm thẳng vào mái hiên một nhà dân.

Lúc này bà Nguyễn Thị Ngân cùng chồng là Nguyễn Hồng Cường và Nguyễn Anh Khoa ( con bà Ngân ) đang nằm ngủ. Hậu quả làm bà Ngân và Khoa chết tại chỗ còn ông Cường bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bị công an tạm giữ, nguyên nhân vẫn chưa xác định.