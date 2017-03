Đang ngủ say, bị con trai chém chết

Nạn nhân là ông Đặng Văn Thới, 49 tuổi. Vào thời điểm trên, ông Thới đang ngủ say thì bị Đặng Văn Thắng, SN 1988 đã dùng dao chém đứt lìa cổ, làm ông Thới chết ngay tại chỗ.



Nguyên nhân vụ việc xảy ra do mấy hôm trước Thắng đòi ngủ với mẹ nên bị ông Thới mắng. Thắng tức giận quyết trả thù bố, nên đã âm thầm mài dao từ chiều đợi đến khi ông Thới ngủ say mới ra tay hành quyết.



Trường hợp của Thắng đã mắc bệnh tâm thần từ lâu, mới đây địa phương và gia đình cùng phối hợp có quyết định đưa Thắng đi điều trị tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên chưa kịp đưa Thắng đi thì xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.



Đây cũng là bài học đối với các hộ gia đình có các trường hợp bị loạn thần có biểu hiện kích động thì cần phải cách ly bệnh nhân, đồng thời đưa ngay tới bệnh viện chuyên ngành để được điều trị kịp thời. Tránh xảy ra sự việc thương tâm như trên.





Theo Hạ Băng (ANTĐ)