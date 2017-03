Đang ngủ say, bị vợ cắt phăng “của quý”

Trước đó, đêm 25-10, anh C. đang ngủ say thì bị chị H. dùng dao cắt đứt “của quý” rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghe anh C. tri hô, người thân đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu, anh C. và chị H. là hai vợ chồng cùng chung sống trong căn nhà tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.