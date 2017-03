Đang ngủ thì bị cướp chém và siết cổ

Hồi 1h30 ngày 25-9, ông Trần Văn Hiền (SN 1950) trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An đang nằm ngủ, thì bị 1 đối tượng dùng dao chém 2 nhát vào người, sau đó đối tượng dùng đây thừng siết cổ ông Hiền, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình giằng co vật lộn với đối tượng ông Hiền cướp được dao chém lại đối tượng nên đối tượng bỏ chạy. Công an huyện Thanh Chương điều tra truy xét đến 16 giờ cùng ngày đã bắt được Nguyễn Thừa Anh (SN 1982) trú tại xóm Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng gây ra vụ việc trên.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)