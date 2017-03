Đang phát biểu tại cuộc họp thì ngã ngửa, tử vong

Chiều 23-11, lãnh đạo UBND xã và Hội Nông dân xã Minh Sơn cho biết chiều 21-11, Hội Cựu chiến binh xóm 5 (xã Minh Sơn) tổ chức họp tổng kết năm tại Nhà văn hóa xóm 5. Ông NgGB (66 tuổi) là hội viên hội cựu chiến binh có đến dự họp. Trước khi đi họp, ông B. có uống rượu, do vậy khi đến dự họp ông B. có biểu hiện say rượu.

Đến khoảng 15 giờ 45 chiều cùng ngày, ông B. có đứng dậy phát biểu ý kiến. Khi đang phát biểu thì ông B. ngã ngửa phía sau, đập đầu vào vật cứng rồi tử vong tại chỗ.

Công an Nghệ An cũng cho biết khi ông B. đứng dậy phát biểu, do bị say rượu nên ngã ngửa ra phía sau, đập đầu vào ghế dẫn đến tử vong. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng ông B. theo phong tục địa phương.