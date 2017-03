Đằng sau những vụ tai nạn lao động: Nỗi đau chất chồng...

Tai nạn lao động chết người tăng đột biến Thống kê mới nhất từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM cho thấy trong ba tháng đầu năm 2009, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 20 vụ tai nạn lao động chết người, làm chết 20 người và bị thương hai người, tăng 300% so với năm 2008. Tình hình tai nạn lao động do điện tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2008: 11 vụ/1 vụ, tăng 1.000%, do yếu tố gây chết người trong lĩnh vực xây dựng tăng 225%. Trong số các vụ tai nạn, 75% là do người lao động vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn; 10% là do không có quy trình, biện pháp làm việc an toàn; 95% rơi vào các doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Bà Dương Thị Kim Loan, Ban Thi đua - Chính sách, Liên đoàn Lao động TP.HCM: Mức bồi thường quá thấp! Theo Nghị định 110 ngày 27-12-2002 của Chính phủ, người sử dụng lao động phải bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động. Tuy nhiên, do mức lương tối thiểu của công nhân rất thấp nên tính ra cũng không đáng bao nhiêu. Hầu hết người bị tai nạn là lao động chính trong các gia đình nghèo. Khi họ ngã xuống, rất nhiều gia đình đã lâm vào tình cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất. Đó là chưa kể nhiều doanh nghiệp còn thoái thác trách nhiệm, không chịu bồi thường khiến cuộc sống của người lao động và gia đình sau tai nạn còn khó khăn hơn.