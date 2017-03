Đằng sau những vụ xâm hại trẻ em

Điều người dân quan tâm ở đây không chỉ là những hành vi phạm tội của bọn tội phạm, mà còn bởi sự buông lỏng quản lý, giáo dục con trẻ của một số gia đình nạn nhân và lối sống buông thả của các bé gái ở độ tuổi mới lớn.

Chỉ vì nghiện “nét”

Trong số các nạn nhân vừa được Công an quận Đống Đa giải cứu khỏi các “động” mại dâm ở TP Hải Phòng, có Nguyễn Thị V, SN 1992, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và Lê Quỳnh H, SN 1996, ở thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. V và H đều nghiện “nét” và thường xuyên lang thang tại các quán internet để chơi game online. Sau khi được Công an Đống Đa giải cứu, V khóc lóc thảm thiết, kể lại những ngày sống tủi nhục của mình trong sự kiểm soát của bọn “buôn người” đất Cảng.

Xuất phát từ một lần ngồi chơi game online ở một quán internet tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, V tình cờ quen biết một phụ nữ hơn mình 2 tuổi. Thấy V ham chơi game online nhưng lại không có tiền, người phụ nữ lạ đã rủ V theo mình xuống TP Hải Phòng để “bán quần áo”, kiếm tiền chơi game. Kể từ đó, V sa vào vòng kiểm soát của một nhóm tội phạm mua bán người rồi ép làm gái mại dâm và thường xuyên bị đánh đập rất tàn bạo vì không chịu tiếp khách theo sự chỉ đạo của bọn chúng.

Lê Quỳnh H cũng có hoàn cản tương tự. Do ham chơi game online, H thường lấy các quán internet làm “ngôi nhà” thứ 2 của mình. Là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con, bố mẹ làm nghề thợ xây dựng nên bận tối ngày, ít quan tâm đến con cái, H thường bỏ nhà lang thang tụ tập với các bạn “game” và một trong số những lần “đi hoang” đó, H đã quen một gã nằm trong đường dây tội phạm mua bán người tại đất Cảng. Ban đầu, người “bạn tình” của H tỏ ra rất quan tâm đến bạn gái. Sau một thời gian buông câu, “bạn tình” của H thấy “con mồi” đã ngấm men tình, liền giao H cho bọn “buôn người”.

Hậu quả của lối sống buông thả

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa phân tích: “Thực tế cho thấy, phần lớn các nạn nhân của những vụ mua bán người, mua bán trẻ em để ép làm gái mại dâm đều có lối sống buông thả, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình và các tổ chức xã hội ở địa phương nơi cư trú. Có những trường hợp như 2 nạn nhân V và H thường xuyên bỏ nhà lang thang, điểm đến của họ là các quán internet và thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà, thử hỏi lúc đó có ai quan tâm đến chúng không? Chính từ những kẽ hở trong việc quản lý, giáo dục con em từ phía các gia đình nạn nhân, đã biến thành những yếu tố thuận lợi cho bọn tội phạm lợi dụng triệt để thực hiện hành vi phạm tội”.

Theo lời khai của các đối tượng nằm trong đường dây tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em ở TP Hải Phòng, Công an quận Đống Đa được biết chúng thường phân công đồng bọn đi “tăm tia” tại các quán internet để phát hiện các bé gái ham mê game online, rồi tìm cách làm quen dụ dỗ đi chơi, rồi bầy đặt quan hệ yêu đương tình cảm để đưa nạn nhân vào tròng. Có nạn nhân sau khi sập bẫy bọn tội phạm và may mắn trốn thoát, nhưng do mặc cảm và bị bọn tội phạm đe dọa nên sợ bị gia đình, bạn bè, người quen biết, đã tự tử hoặc chấp nhận quay lại “động quỷ” của bọn “buôn người”.

Trong vụ án hiếp dâm, cướp và cưỡng đoạt tài sản của trẻ em vừa được Công an quận Đống Đa khám phá, bắt 8 đối tượng do nữ quái có biệt danh “My sói”, mới 15 tuổi, ở quận Hoàng Mai cầm đầu, thủ đoạn hoạt động xâm hại trẻ em của chúng manh động hơn rất nhiều. Đối tượng chúng nhằm vào gây án cũng là những bé gái thường xuyên lang thang tại các quán internet chơi game online thâu đêm suốt sáng.

Sau khi “tăm tia” được mục tiêu, nhóm tội phạm này thuê xe taxi đến quán internet, dùng số đông áp đảo và đánh đập, ép người bị hại phải lên xe taxi theo chúng đến các nhà nghỉ để tổ chức hiếp dâm tập thể và cướp, cưỡng đoạt tài sản. Mục đích chính của bọn tội phạm là sau khi gây ra một loạt những hành vi phạm tội nêu trên, chúng dùng những đoạn phim video quay cảnh hãm hiếp nạn nhân để đe dọa, ép họ phải đi làm gái mại dâm kiếm tiền cho chúng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành, trẻ em là tương lai của đất nước. Bảo vệ và chăm sóc chúng là trách nhiệm của mọi người lớn trong cộng đồng xã hội. Do vậy, ngay từ các gia đình cần có những biện pháp giáo dục, quản lý con em mình thật chặt chẽ, tránh để chúng tiếp xúc với những thói hư, tật xấu trong xã hội và tự biến mình thành mục tiêu để bọn tội phạm xâm hại.

Theo Hà Trang (ANTĐ)